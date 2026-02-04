Test Sepang MotoGP 2026: tiempos y resultados del miércoles 4 de febrero de Marc Márquez, Viñales, Mir y todos los pilotos

Mir ha devuelto la esperanza a Honda en un día condicionado por el intenso calor matinal y una tormenta tropical que detuvo la actividad por la tarde

Joan Mir se convierte en el protagonista total de la segunda jornada de los test de pretemporada en MotoGP. El mallorquín ha dado la campanada liderando la tabla de tiempos con un crono de 1:56.874.

Una velada marcada por el guión habitual de Malasia: un horno por la mañana y un diluvio por la tarde. Las temperaturas, desde las 10:00 de la mañana, subieron de forma agresiva. El mercurio del asfalto se disparó hasta los 54ºC, con una pista resbaladiza y una humedad que rozó el 80% antes de dar paso a un diluvio tropical que dificultó aún más las tareas de los pilotos.

Joan Mir da la sorpresa

El de Honda se mostró muy satisfecho tras bajar por primera vez de la barrera del 1:57, quedándose a solo cuatro décimas del récord absoluto de la pista. Toda una declaración de intenciones de la compañía nipona, demostrando que la RC213V cumple, aunque ha que tener cautela debido a que es un test. Una gran actuación de Mir que da el paso adelante que tanto necesitaban en HRC.

Las KTM han mostrado un ritmo sólido, con Pedro Acosta y Marverick Viñales en el top 5. El de Mazarrón ha dado un salto cualitativo respecto al primer día, parando el reloj en 1:57.166. También se le vio trabajando intensamente en la configuración electrónica de la moto oficial. El de Figueres por su parte sigue adaptándose de maravilla, terminando a solo 10 milésimas de Acosta.

Marc Márquez, discreto

Tras liderar la jornada del martes, Márquez ha tenido un miércoles mucho más discreto en la tabla de tiempos, terminando con un 1:58.386. El de Cervera se centró tandas largas y probar los nuevos componentes aerodinámicos en su Ducati GP26. Día de trabajo invisible para un Marc que quedó en el puesto 15.

Resultados día 2 de los test de pretemporada en Sepang

Una velada sin cambios de última hora, ya que debido a la fuerte lluvia que cayó por la tarde, prácticamente nadie pudo mejorar los tiempos que se marcaron por la mañana. Así quedó la clasificación: