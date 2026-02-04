30 aniversario

Test Sepang MotoGP 2026: tiempos y resultados del miércoles 4 de febrero de Marc Márquez, Viñales, Mir y todos los pilotos

Mir ha devuelto la esperanza a Honda en un día condicionado por el intenso calor matinal y una tormenta tropical que detuvo la actividad por la tarde

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

Joan Mir se convierte en el protagonista total de la segunda jornada de los test de pretemporada en MotoGP. El mallorquín ha dado la campanada liderando la tabla de tiempos con un crono de 1:56.874.

Una velada marcada por el guión habitual de Malasia: un horno por la mañana y un diluvio por la tarde. Las temperaturas, desde las 10:00 de la mañana, subieron de forma agresiva. El mercurio del asfalto se disparó hasta los 54ºC, con una pista resbaladiza y una humedad que rozó el 80% antes de dar paso a un diluvio tropical que dificultó aún más las tareas de los pilotos.

Joan Mir da la sorpresa

El de Honda se mostró muy satisfecho tras bajar por primera vez de la barrera del 1:57, quedándose a solo cuatro décimas del récord absoluto de la pista. Toda una declaración de intenciones de la compañía nipona, demostrando que la RC213V cumple, aunque ha que tener cautela debido a que es un test. Una gran actuación de Mir que da el paso adelante que tanto necesitaban en HRC.

Las KTM han mostrado un ritmo sólido, con Pedro Acosta y Marverick Viñales en el top 5. El de Mazarrón ha dado un salto cualitativo respecto al primer día, parando el reloj en 1:57.166. También se le vio trabajando intensamente en la configuración electrónica de la moto oficial. El de Figueres por su parte sigue adaptándose de maravilla, terminando a solo 10 milésimas de Acosta.

Marc Márquez, discreto

Tras liderar la jornada del martes, Márquez ha tenido un miércoles mucho más discreto en la tabla de tiempos, terminando con un 1:58.386. El de Cervera se centró tandas largas y probar los nuevos componentes aerodinámicos en su Ducati GP26. Día de trabajo invisible para un Marc que quedó en el puesto 15.

Resultados día 2 de los test de pretemporada en Sepang

Una velada sin cambios de última hora, ya que debido a la fuerte lluvia que cayó por la tarde, prácticamente nadie pudo mejorar los tiempos que se marcaron por la mañana. Así quedó la clasificación:

  1. Joan Mir (Honda): 1:56.874
  2. Franco Morbidelli (VR Ducati): 1:56.983
  3. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati): 1:57.049
  4. Pedro Acosta (KTM): 1:57.116
  5. Marverick Viñales (Tech3 Tech): 1:57.126
  6. Marco Bezzecchi (Aprila): 1:57.141
  7. Raúl Fernández (Trackhouse Aprila): 1:57.274
  8. Pecco Bagnaia (Ducati): 1:57.302
  9. Ai Ogura (Trackhouse Aprila): 1:57.376
  10. Enea Bastianini (Tech3 KTM): 1:57.550
  11. Luca Marini (Honda): 1:57.565
  12. Álex Márquez (Gresini Ducati): 1:57.664
  13. Brad Binder (KTM): 1:57.753
  14. Johann Zarco (LCR Honda): 1:58.346
  15. Marc Márquez (Ducati): 1:58.386
  16. Lorenzo Savadori (Aprilia): 1:58.566
  17. Diego Moreira (LCR Honda): 1:58.571
  18. Jack Miller (Primac Pramac Yamaha): Sin tiempo
  19. Alex Rins (Yamaha): Sin tiempo
  20. Toprak Raztaglioglu (Primac Pramac Yamaha): Sin tiempo
  21. Andrea Dovizioso (Yamaha): Sin tiempo
  22. Augusto Fernández (Yamaha): Sin tiempo
