Marc Márquez marca territorio en el primer día de pruebas en Malasia

La primera jornada de tests en el circuito de Sepang ya es historia y ha terminado con el mismo dominador de 2025, Marc Márquez, que ha vuelto a la competición y lo ha hecho a su manera, siendo el más rápido

El mundial de MotoGP ha comenzado este martes con los primeros test de pretemporada en Sepang, tres días de pruebas en los que los principales pilotos van a poder probar las motos con las que pelearán desde el último fin de semana del mes en Tailandia. La sesión vespertina ha estado dominada por Álex Márquez, mientras que en la tarde malaya el más rápido ha sido el de siempre, Marc Márquez, que tras ganar el mundial se lesionó y después de mucho tiempo de baja, ha vuelto por sus fueros, reventando el tiempo y mandando un aviso serio a sus rivales.

El español acabó liderando la primera jornada de entrenamientos, rodando en un tiempo de 1:57.018, todavía a unas siete décimas de segundo del récord absoluto del circuito malayo que ostenta su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia, con un tiempo de 1:56.337 desde 2024. El mayor de los hermanos de Cervera se lo tomó con mucha calma en la sesión inicial, después de no subirse a una moto de MotoGP desde octubre del pasado año, cuando se fue al suelo tras chocar con Bezzecchi en Indonesia.

La primera jornada de test en Malasia resultó intensa y muy fructífera para todos los pilotos y aunque el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo sufrió una caída en la primera sesión de pruebas, en la curva cinco, pudo disputar la segunda para marcar el octavo mejor tiempo con 1:57.869, a poco más de ocho décimas de segundo de Marc. Fabio di Giannantonio, que a priori disputará el mundial de 2026 con la versión 'antigua' de la Ducati Desmosedici, concluyó el día en la segunda posición 1:57.274, a 256 milésimas de segundo de Marc Márquez, con Maverick Viñales en la tercera plaza.

Mucha igualdad más allá de Márquez

Bezzecchi, que acaba de renovar con Aprilia, fue cuarto, poco más rápido que los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, que parece haber dado un paso adelante importante en la evolución de su prototipo RC 213 V. Mientras que Álex Márquez por la tarde no pudo bajar de 1:58, como si hizo por la mañana.

Los equipos de fábrica dedicaron la jornada a probar todas las innovaciones y dispositivos preparados por los ingenieros de las distintas fábricas, especialmente Ducati, que en la sesión de tarde dispuso nuevos elementos en los prototipos de Marc Márquez y Francesco Bagnaia, que les llevaron a acabar primero y séptimo al final del día.