Joan Mir avisa del potencial de Honda y el drama es Yamaha

Joan Mir ha sido el más rápido de la sesión matutina de tests de MotoGP en Sepang con du Honda, mientras que en Yamaha afloran los problemas y han tenido que decir adiós a las pruebas por problemas en su motor V4

El mundial de MotoGP está dando sus primeros pasos esta semana en Sepang, donde desde el martes y hasta el jueves se celebran los primeros tests oficiales de 2026. Tras el golpe sobre la mesa de Marc Márquez en el final de la primera jornada, este miércoles en la tanda matutina ha seguido subiendo el ritmo y por primera vez se han empezado a ver los primeros tiempos por debajo de 1:57, lo que habla de que cada vez se acercan más a la realidad y las pruebas van bien. La sorpresa de esta parte de la jornada ha sido Joan Mir, que con su Honda ha sido el más rápido.

El balear ha parado el crono en un muy destacado 1:56.874, poco más de una décima del otro piloto que ha sido capaz de romper esa barrera, Franco Morbidelli, la primera Ducati, con 1:56.983, seguido de su compañero Fabio Di Giannantonio, muy cerca de lograrlo. No obstante, pese a estos buenos registros, la realidad es que aún queda la tarde, que es cuando los grandes capos deberían apretar y ahí hay un nombre que sobresale, el de Marc Márquez, que tras destrozar el crono en la jornada inicial y pese a no estar al 100%, debería volver a probarse. Sin olvidar a Pedro Acosta, que ha sido 4º esta mañana; Marco Bezzecchi, o incluso Pecco Bagnaia, que poco a poco debería ir creciendo tras tres tandas tapado.

Yamaha es el drama

Desde el inicio de las pruebas en el circuito malayo las cosas no han ido nada bien para Yamaha. El primer golpe llegó este martes con Fabio Quartararo, quien se fue al suelo en la primera tanda y aunque pudo salir a dar unas vueltas en la segunda, finalmente no le quedó otra que decir adiós tras romperse un dedo. Un duro inicio para el galo, que parece tener su futuro fuera de Iwata de cara a 2027. Pero para la fábrica japonesa faltaba el golpe final, que ha llegado en la primera parte de este miércoles.

La marca japonesa ha decidido no rodar más en todas las pruebas después de encontrar problemas en su motor V4, su gran esperanza para ser de nuevo competitivos, pero que se ha diluido a las primeras de cambio. Tan grandes son estos fallos que por seguridad han optado por dejar a sus pilotos en el box, que lucía cerrado en la mañana malaya y ahora deberán emplearse a fondo para tratar de solventarlos antes de las siguientes pruebas, que serán en Burinam en dos semanas, apenas unos días antes de que arranque la acción, precisamente en el mismo trazado tailandés.