España - Croacia de Fútbol Sala | Horario, canal y donde ver en TV las semifinales del Europeo Masculino 2026

La selección española masculina de fútbol sala se juega este miércoles el pase a la final del Europeo de Eslovenia 2026

España sigue su camino para recuperar el cetro continental diez años después y, para ello, tendrá que derrotar este miércoles a la selección de Croacia en unas semifinales del Europeo de Fútbol Sala que se antojan más igualadas que lo que dice la historia.

Esa historia señala que España ha disputado las semifinales en las trece ediciones que se han jugado en el Campeonato de Europa. Y también que ha ganado siete de las doce ediciones precedentes. Sin embargo, pinchó en los dos últimos europeos y también en el reciente Mundial de Uzbekistán, donde no pasó de los octavos de final -cayó ante Venezuela-, por lo que llega a este torneo necesitado y con urgencias.

Los pupilos de Jesús Velasco están resolvienndo sus diferentes partidos con mucha solvencia, pero Croacia será otra historia. El equipo croata comenzó con un empate ante Francia, también semifinalista, y aunque también igualó ante Georgia, la victoria frente a Letonia por 4-1 le permitió terminar segunda del Grupo A. Y luego, sorprendió en Kaunas a Armenia, a la que derrotó por 3-0.

Y con ello mandó un aviso a una España que ha goleado a todos sus rivales, menos a una Bielorrusia que logró defender su portería para sacar un meritorio 2-0. Frente a Italia, en cuartos de final, los de Velasco ganaron por 4-0, pero bien podían haber logrado un resultado más amplio a tenor de las ocasiones que habían creado.

Los precedentes son favorables para el equipo español, que ha ganado en seis de sus ocho duelos previos y sólo perdió el primero, hace más de 30 años (1994). En Europeos, España también gana a Croacia por dos victorias y un empate en las tres ocasiones en que se han visto las caras.

"Es un equipo muy físico, que está en un buen estado de forma y que mezcla mucha calidad con un físico excepcional", avisa el seleccionador español, Jesús Velasco, que no quiere confianzas. "Llegan en un momento muy bueno, haciendo un gran torneo. Nos van a venir bien los amistosos que jugamos en Serbia, que no son iguales, pero tienen un juego parecido. Técnicamente están bien dotados y tienen buena pegada", añadía el técnico toledano.

A qué hora es el España - Croacia de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala se enfrentará a Croacia este miércoles 4 de febrero en las semifinales del Campeonato de Europa de Fútbol Sala Masculino 2026. El duelo entre españoles y croatas está previsto para las 17:00 horas -hora peninsular española- en el Arena Stozice de Liubliana (Eslovenia).

Dónde ver por TV este España - Croacia del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de fútbol sala y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos del equipo de Jesús Velasco en el Europeo de fútbol sala Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hace la selección española de futsal.