Los Leones 7s remontan en las Series Mundiales de rugby

El equipo español de Seven sólo pudo ser sexto en Singapur, pero le permitió relegar en la clasificación a Gran Bretaña

A la selección española de Seven siempre le está faltando algo para lograr un mejor desenlace en este arranque de las Series Mundiales de Rugby a 7 2025-2026. Cuando no es un ensayo el que le deja fuera es un mal resultado y, en los tres torneos disputados hasta la fecha, siempre ha cedido en el último partido.

Este pasado fin de semana se disputaba la tercera cita de la temporada, en Singapur, y en ella España ha logrado igualar su mejor posición: sexta. Ésta fue curiosamente la peor posición alcanzada la pasada temporada, en la que fue habitual en semifinales y acabó como subcampeona del mundo.

En ésta aún no ha logrado estar entre las cuatro primeras y eso que ha estado cerca en más de una ocasión. En Singapur, empezaron perdiendo ante Suráfrica (14-21) en la repetición de la final de las últimas Series Mundiales. Los de Paco Fernández se despidieron de sus opciones con una dura derrota (7-28) ante los líderes de este año, Fiyi. Pero se cargaron de ilusión para el segundo día con un triunfo ante Gran Bretaña (27-14) con una gran actuación de Jeremy Trevithick.

Nuevo triunfo de España ante Argentina

Ese triunfo les dio alas ante Argentina, a la que volvieron a ganar una vez más -como en los últimos cruces- por 26-12. Sin embargo, otra vez cerraron el torneo con derrota, como en los dos primeros de la temporada. En este caso por 12-26 ante Australia.

Dos victorias, tres derrotas y el sexto puesto, un mal balance y que, sin embargo, les sirve a Los Leones 7s para remontar y salir de la última plaza de la clasificación, que ahora es para Gran Bretaña.

El triunfo de Argentina ante los británicos en la lucha por el séptimo puesto permite a los de Paco Hernández salir de Singapur con 26 puntos, dos más que Gran Bretaña, merced a los sextos puestos en Dubái y Singapur y al octavo en Ciudad del Cabo del Circuito Mundial de Seven 2025-2026.

España relega a Gran Bretaña

Justo por delante esta Argentina, a la que España ha ganado en las tres ocasiones en las que se han enfrentado este año, pero que logró acabar segunda en Suráfrica y eso le permite sumar 32 puntos. Líder destacada es Fiyi, con 52 puntos, por delante de los All Blacks, con 48 tantos, seguidos de Suráfrica y Francia, con 46.

La próxima cita es en apenas seis días en Perth (Australia), donde la selección española de Seven se cruzará en la fase de grupos ante Fiyi y Sudáfrica, de nuevo, además de con Argentina, con la que se ha visto las caras en todos los torneos disputados hasta ahora en la campaña 2025-2026.