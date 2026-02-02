Jon Rahm sentencia sobre el cambio a 72 hoyos y habla claro sobre las 'fugas' del LIV Golf

El golfista español arranca en Riad su tercera temporada en el LIV Golf, apoya plenamente el cambio más radical del circuito saudí y se felicita de que LIV y DP World Tour estén negociando

Tras la salida de Koepka y Reed, Joan Rahm será aún más protagonista en una edición 2026 del LIV Golf que arranca esta semana con novedades. La principal de ellas es el paso de los 54 a los 72 hoyos y de los tres a los cuatro días de competición en cada torneo, un paso clave para que el circuito saudí rea reconocido y sus jugadores puntúen en el ránking mundial, algo que aún no han logrado pese a este cambio y a los que han hecho en los últimos años.

Lo hace con un torneo en la capital saudí, Riad, que será nocturno como en años anteriores y al que el golfista español llega sin haber competido desde octubre del año anterior -en el Open de España-, al contrario que el pasado año, cuando sí disputó un torneo del DP World Tour en enero como 'preparación' para el LIV Golf.

Rahm se mostraba feliz de poder volver a competir tras este largo periodo de descanso y afronta la temporada "entusiasmado" y con optimismo. "Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Muy feliz. Es una semana que espero con ilusión. El año pasado me divertí mucho jugando por la noche y espero volver a hacerlo tan bien como el año pasado", afirma el León de Barrika, que ya se encuentra en territorio saudí preparando su debut en 2026.

El golfista vasco apoyaba plenamente el paso adelante dado por el LIV de cambiar los torneos a cuatro días, pese a que renuncia a una de sus señas de identidad, ya que cree que no sólo adecua el circuito saudí al resto, sino que permitirá la mejoría de los componentes de este circuito. "Diría que fui uno de los que impulsó el cambio. Así que, obviamente, estoy contento. Creo que cuanto más golf juguemos, mejor para los equipos y los jugadores más fuertes, y nos beneficiará a los cuatro, tanto individualmente como equipo", afirma el español.

El capitán del equipo Legion XIII no rechazó hablar de los temas espinosos. Entre ellos, la salida de dos de los mejores jugadores del circuito, Reed y Koepka, que han vuelto al PGA Tour. "Somos libres de elegir dónde queremos jugar al golf. Al menos así debería ser. Y él -Reed- ya ha tomado su decisión. No tengo nada en contra. Ha estado jugando un golf fantástico, y si quiere volver, debería tener la oportunidad", afirma un Rahm que ha dejado claro que no va a volver.

Jon Rahm rechaza al PGA Tour

El PGA Tour había tratado de 'recuperar' también a otras estrellas, como el propio Jon Rahm, con unas facilidades cuyo plazo acababa este lunes y que se denominaba 'programa de retorno'.

De hecho, el acuerdo podría llegar antes con el DP World Tour si, como apuntan algunas noticias, el 'circuito europeo' levanta las multas que imponía a los jugadores que disputaban el LIV Golf. Algo que Jon Rahm llevó a los tribunales para poder seguir jugando sin pagar estas multas y ser elegible para la Ryder Cup. "No sé mucho sobre el asunto. Al principio, los mánagers se encargarán de eso. No sé cómo serán las negociaciones. Obviamente, van a contactar a los jugadores individualmente para llegar a diferentes acuerdos. Pero me alegra ver que se busca una vía para que los jugadores de LIV puedan jugar en ambos circuitos sin ser penalizados", se congratuló.

"Suena positivo, así que si las cosas van por buen camino, es bueno para el golf", afirma el León de Barrika sobre esas conversaciones entre circuitos: "Beneficia a todos y también al DP World Tour".