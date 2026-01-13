El PGA Tour tienta a Jon Rahm para que regrese y el español da una contundente respuesta

El circuito americano se ha sacado una norma de la manga para recuperar a Brooks Koepka y tentar a tres de los mejores jugadores del LIV Golf, el principal de ellos, Jon Rahm

El estadounidense Brooks Koepka confirmaba este lunes su regreso al PGA Tour después de varios años en el LIV Golf. El golfista norteamericano anunció hace algunas semanas su desvinculación con el circuito saudí, aunque era dudoso su regreso al PGA Tour por las restricciones impuestas por éste a los jugadores que se marcharon.

Finalmente, el PGA Tour se ha sacado una norma de la manga para que Koepka, ganador de cinco 'majors', pueda regresar con alguna restricción el primer año, pero con las garantías de ser acogido de nuevo en el circuito más importante que hay ahora mismo.

La norma era muy peculiar e iba enfocada a hacerle sitio no sólo a Koepka, sino a las otras estrellas que se han marchado recientemente al LIV Golf. En concreto, a Jon Rahm, a Bryson DeChambeau y a Cameron Smith. Con el nombre de Returning Member Program (Programa de Miembros que Regresan) se permitía el regreso a todos aquellos jugadores que hubieran estado no más de dos años fuera y que hubieran ganado un Major desde 2022. Sólo esos tres más Koepka cumplían esos requisitos.

No obstante, la norma tenía una letra pequeña y Brooks Koepka no podría participar en este arranque de temporada en algunos de los mejores torneos del PGA Tour, los llamados designados o elevados. Sin embargo, sí lo podrá hacer si va subiendo de categoría o logra meterse entre los 30 mejores del ránking mundial. De momento, ya ha anunciado que reaparecerá en el Farmers Insurance Open que arranca el 29 de enero.

Para los otros tres jugadores que tienen opciones, pueden solicitar su reincorporación hasta el 2 de febrero y el PGA Tour avisa que no es seguro que en los próximos años puedan tener de nuevo una posibilidad como ésta.

Jon Rahm seguirá fiel al LIV Golf... este año

Sobre esta posibilidad era preguntado Jon Rahm en una entrevista con EFE y ahí, el golfista español deja claro su fidelidad al LIV Golf, con el que va a comenzar su tercera temporada. "Mi plan, obviamente, este año es jugar en LIV y seguir jugando en LIV y ya veremos qué pasa en el futuro", afirma un Rahm que ha ganado la Orden de Mérito del circuito saudí en los dos años que ha participado y que no dudaba en defender la salida de Koepka por los problemas "fuera del campo" con los que ha tenido que lidiar.

"Mis expectativas son seguir haciendo lo que he hecho y mis objetivos, seguir jugando bien, pero, obviamente, de cara a mí, ganar en individual, tener un año un poco mejor -el pasado año no ganó ningún torneo-, en el que pueda conseguir victorias con mi equipo. Seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido muy bueno, y si Dios quiere, con más victorias y con la victoria final", añade el León de Barrika.

Jon Rahm piensa en dos Majors: Open Británico y PGA Championship

Como objetivos para la presente temporada, Rahm apunta no sólo al LIV, sino también a los Majors, donde el pasado año mejoró sus prestaciones con respecto a 2023, pero no como para poder optar a los títulos. "Obviamente, Majors hay en mente. Los dos que me quedan, por razones diferentes. En especial y por la historia y para mí, siendo el que más importancia tiene, sería el Open Británico. Es para mí lo más alto que hay en golf, personalmente, siendo el torneo más antiguo. Pero el Campeonato de la PGA tiene su aquel al ser el único grande que ningún español ha ganado. Así que si pudiese conseguir el Grand Slam español ganando el PGA sería también muy especial", reconoce Rahm.

Rahm también reveló, en su presentación a los medios previa al inicio de la temporada, cómo quedará este año el LIV Golf. “Creo que nos quedaremos 57 jugadores en el LIV Golf y que 10 u 11 jugadores descenderán. Un 20% de los golfistas que están en el circuito perderán su plaza. Además, que los torneos se jueguen a 72 hoyos es parte del proceso para legitimar la competición”, afirmaba sobre el principal cambio que va a tener este año, en el que se jugarán cuatro días en lugar de tres.

Sobre su presencia o no en el Open de España 2026 y una nueva participación en la Ryder Cup, el golfista vasco se muestra optimista. “¿Mi elegibilidad para la Ryder? No sé qué va a pasar. ¿Las multas desaparecerán por arte de magia? No creo. Pero imagino que se solucionará, no creo que esta haya sido mi última Ryder Cup”, concluía.