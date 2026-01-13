Clasificación Rally Dakar tras la etapa 9 | Daniels Sanders recupera el liderato en motos y Nani Roma supera a Al-Attiyah en coches

La primera parte de la segunda etapa maratón ha traído muchos cambios en ambas clasificaciones, pues Nani Roma es el nuevo líder en coches mientras que Daniel Sanders recupera el mando en motor

Nani Roma en el Rally Dakar 2026 con su FordCordon Press

El Rally Dakar ha vivido este martes su etapa 9, la primera parte de la segunda maratón, en la que los pilotos han atravesado 418 kilómetros de especial -410 en coches- y la carrera ha saltado por los aires. Ambos líderes en las dos grandes categorías y la sensación de que a falta de cuatro etapas hay aún muchísimo por decidir, especialmente entre los pilotos de coches, donde 70 segundos separan al primero y al tercero. En motos la ventaja es mayor, pero aún así puede pasar cualquier cosa con 15 minutos entre los 4 primeros.

Nani Roma es el nuevo mandamás de la general en coches después de que Nasser Al-Attiyah se perdiera en la etapa ganada por Eryk Goczal. No obstante, el catarí ha limitado los daños y ahora mismo es tercero a 1:10 de Roma, quien tiene tras él, segundo, a Carlos Sainz a 57 segundos. Más atrás aparece Hnek Lategan, 4º a 6:13 y Mattias Ekström, 5º a 11:19. Por otro lado Cristina Gutiérrez asciende el puesto 10 tras un etapón. Y en Challenger Pau Navarro es más líder después de problemas de Cavigliasso y aventaja al segundo en más de 40 minutos.

En motos Daniel Sanders vuelve a comandar la carrera pese a la victoria de Tosha Schareina. El valenciano es 4º a 15:18 del líder, mientras que por delante aparecen Ricky Brabec, 2º a 6:24 y Luciano Benavides, 3º a 7:05. Otra buena noticia para los españoles es que Josep Pedró lidera en Original by Motul con 29 segundos sobre Melot, segundo clasificado.

Clasificaciones Rally Dakar 2026 después de la etapa 9

Etapa 9 - Motos

1. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 3:45:42

2. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 4'35''

3. Michael Docherty (RSA/KTM) a 4'50'' (rally 2)

4. Ricky Brabec (USA/Honda) a 6'22''

5. Skyler Howes (USA/Honda) a 7'54''

6. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 10'10''

7. Neels Theric (FRA/Kove) a 10'50'' (rally 2)

8. Bradley Cox (RSA/Sherco9 a 11'10''

9. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 11'50''

10. Preston Campbell (USA/Honda) a 17'16''

11. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 19'34'' (Original by Motul)

25. Arnau Lledó (ESP/KTM) a 30'43''

28. Edgar Canet (ESP/KTM a 38'38''

32. Javi Vega (ESP/Kove) a 44'40'' (Original by Motul)

50. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 1:11'47''

52. Carlos López (ESP/KTM) a 1:12'47''

65. Joan Guillén (ESP/Husqvarna) a 1:37'26''

75. Rachid Al-Al (ESP/Husqvarna) a 1:55'51''

Clasificación general - Motos

1. Daniel Sanders(AUS/KTM) a 37:09'17''

2. Ricky Brabec (USA/Honda) a 6'24''

3. Luciano Benavides (ARG/KTM) a 7'05''

4. Tosha Schareina (ESP/Honda) a 15'28''

5. Skyler Howes (USA/Honda) a 44'15''

6. Nacho Cornejo (CHL/Hero) a 1:05:10

7. Adrien Van Beveren (FRA/Honda) a 1:08'38''

8. Ross Branch (BOT/Hero) a 2:10'19''

9. Preston Campbell (USA/Honda) a 2:13'59''

10. Toni Mulec (SLO/KTM) a 2:31'27''

19. Arnau Lledó (ESP/KTM) a 5:12'23

21. Josep Pedró (ESP/Husqvarna) a 5:27'16'' (líder Original by Motul)

31. Javi Vega (ESP/Kove) a 8:22'06'' (Original by Motul)

42. Edgar Canet (ESP/KTM a 11:40'58''

51. Iñigo Zardoya (ESP/KTM) a 14:24’16’’

52. Carlos López (ESP/KTM) a 14:35’06’

63. Joan Guillén (ESP/Husqvarna) a 17'39'41’’

68. Rachid Al-Al (ESP/Husqvarna) a 19:49'29''

Etapa 9 - Coches

1. Eryk Goczal / Gospodarczyk (POL/Toyota) 3:46.42

2. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 7'45''

3. Toby Price/Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 11'36''

4. Brian Baragwanath / Leonard Cremer (RSA/Century) a 11'58''

5. Guillaume de Mevius / Mathieu Baumel (BEL-FRA/Mini) a 14'03''

6. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 14'49''

7. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 15'31''

8. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 15'36''

9. Lionel Baud /Lucie Baud (FRA/MINI) a 16'43''

10. Gaoxiang Fan / Kai Zhao (CHN/JJ Sport) a 18'05''

13. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 24'05''

14. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 25'18''

15. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) a 26'23''

19. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 28'54''

24. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 32'32''

47. Ferran Jubany /Marc Sola (ESP/MD Rally) a 44'41''

59. Jordi Torras / Santi Costa (ESP/MD Rally) a 53'26''

Laia Sanz / Maurizio Guerini (ESP/Ebro) a 1:46'01''

Clasificación general - Coches

1. Nani Roma / Alex Haro (ESP/Ford) a 36:44:01

2. Carlos Sainz / Lucas Cruz (ESP/Ford) a 57''

3. Nasser Al Attiyah / F. Lurquin (QAT/Dacia) a 1'10''

4. Henk Lategan/B. Cummings (RSA/Toyota) a 6'13''

5. Mattias Ekström / E. Bergkvist (SUE/Ford) a 11'19''

6. Sébastien Loeb / E. Boulanger (FRA/Dacia) a 21'06''

7. Toby Price/Armand Monleón (AUS-ESP/Toyota) a 26'49''

8. Lucas Moraes / D. Zenz (ALE/Dacia) a 36'49''

9. Matthieu Serradori / L. Minaudier (FRA/Century) a 41'04''

10. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (ESP/Dacia) a 49'22''

15. Guy Botterill / Oriol Mena (RSA-ESP/Toyota) a 1:10'23''

18. Michal Goczal / Diego Ortega (POL-ESP/Toyota) a 1:29'23''

20. Laia Sanz / M. Gerini (ESP/Ebro) a 2:48'46''

Etapa 9 - Challenger

1. Paul Spierings / Van der Stelt (PB/Taurus) a 4:08'57''

2. Kevin Benavides / Sisterna (ARG/Taurus) a 1'20''

3. David Zille / Sebastian Cesana (ARG/Taurus) a 6'34''

5. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 18'40''

6. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) a 20'01''

Clasificación general - Challenger

1. Pau Navarro/Jan Rosa (ESP/Taurus) 40:47'03''

2. Yasir Seiadan/X. Flick (SAU/Taurus) a 41'41''

3. Lucas del Río/B. Jacomy (CHL/Taurus) a 57'34''