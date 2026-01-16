Rally Dakar 2026 | Etapa 13 (Final), Yanbu - Yanbu: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

La aventura en el desierto llega a su fin tras miles kilómetros de sufrimiento con un final en dos actos que podrá a prueba por última vez a los competidores

La última etapa del Dakar ya está aquí, cerrando el capitulo definitivo de la edición de 2026. Una carrera que definirá el ganador de motos, que aún está entre Luciano Benavides y Ricky Bravec. En Ultimate la cosa parece estar más resuelta, con un Nani Roma que tiene asegurada la segunda posición mientras espera a que Al-Attiyah cometa algún error para intentar dar el pelotazo a última hora, algo que a simple vista es improbable pero no imposible.

Dos partes para despedir el Rally Dakar

Una etapa corta, compuesta por un enlace de tan solo 33 kilómetros y una especial de 108. La organización ha diseñado una especial estratégica dividida en dos sectores radicalmente opuesto, lo que hará que los pilotos tengan que cambiar el 'chip' en medio de esta jornada de despedida. La primera parte estará compuesta por montañas y grava, donde la clave será la velocidad pero también la precisión técnica. Un solo error en la trazada puede provocar un pinchazo que arruine el final de la competición y lo convierta en una pesadilla.

La segunda parte se compondrá de un sprint en la costa, después del enlace se reencontrarán a las orillas del Mar Rojo, donde se dará una nueva salida para iniciar el tramo cronometrado. Aunque tanto en coches como en motos nos podemos hacer una ligera idea de quienes son los ganadores, es cierto que en este último sector rápido cualquier diferencia puede cambiar el orden de la general. La llegada al vivac no solo es el fin de una etapa, si no que es el final del rally más duro del mundo. Y por supuesto, hay que recordar que ''la carrera no termina hasta que se cruza el podio'', tal y como señala la organización ya que cualquier problema mecánico puede cambiar el nombre del ganador en el último suspiro.

Horarios de la Etapa 13

Esta última jornada será sensiblemente más corta que las demás, siendo el colofón final de la competición. La especial definitiva de la edición arrancará con las motos a las 7:20 de la mañana y seguirá con los coches a las 10:20 con los coches, ambas en horario peninsular español.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 13 desde Yanbu a Yanbu del Rally Dakar 2026 el sábado 17 de enero a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.