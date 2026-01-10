Clasificación Rally Dakar tras la etapa 6 | Carlos Sainz y Nani Roma siguen en la pelea

Los Dacia, con Al-Attiyah a la cabeza, mandan en coches, pero los españoles no se rinden en el Dakar 2026, donde Schareina también 'renace' en motos

Al Attiyah ya manda en coches en el Dakar 2026@dakar

Al-Attiyah dio un mazazo en la sexta etapa del Dakar y afronta el ecuador del Rally 2026 como líder destacado de la general en coches y una amplia ventaja sobre sus rivales. Si logra salvar la siguiente etapa, donde tendrá que abrir pista, tendrá mucho ganado.

Lo mejor para los españoles es que Nani Roma y Carlos Sainz siguen en la pelea -son 3º y 4º- y aunque la diferencia, entre 9 y 11 minutos, pueda parecer mucha, en este rally eso se puede esfumar por un error o un problema técnico.

En motos, Tosha Schareina recuperó parte de sus opciones con una buena sexta etapa, en la que Edgar Canet siguió sufriendo. El valenciano se situa cuarto tras acabar segundo este jueves, tras Brabec.

Clasificación de la Etapa 6 de coches del Rally Dakar 2026

1. Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) 03h 38' 28"

2. Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 02' 58''

3. Seth Quintero / Andrew Short ( Toyota Gazoo Racing ) +00h 03' 19"

4. Toby Price / Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 04' 19''

5. Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 04' 56''

6. Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) +00h 05' 31''

7. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) +00h 06' 33''

8. Mathieu Serradori / Loïc Minauder (Century Racing) +00h 07' 06"

9. Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 07' 08''

10. Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +00h 07' 19"

Clasificación general provisional de coches del Rally Dakar 2026 tras la etapa 6

1. Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) 24h 18' 29"

2. Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 06' 10''

3. Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 09' 13''

4. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 11' 49''

5. Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 12' 11''

6. Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 17' 36''

7. Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) +00h 21' 49''

8. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) +00h 23' 29''

9. Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +00h 25' 00''

10. Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 26' 46''

11. Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 29' 31''

12. Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 31' 56''

13. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) +00h 33' 45''

14. Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) +00h 34' 39''

15. Toby Price / Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 39' 02''

18. Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro Audax Motorsport) +01h 04' 31''

Clasificación de la etapa 6 de motos del Rally Dakar 2026

1. Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) 03h 41' 33"

2. Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 01' 14"

3. Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 01' 17

4. Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 04' 03"

5. Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 05' 21"

6. Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 05' 37'

7. Michael Doherty (Bas World KTM) +00h 09' 33"

8. Toni Mulec (Bas World KTM) +00h 12' 06"

9. Nacho Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 12' 29''

10. Ross Branch (Hero Motorsports) +00 13' 34"

Clasificación general de motos del Rally Dakar 2026 tras la etapa 6

1. Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 24h 41' 00''

2. Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 00' 45''

3. Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 10' 15''

4. Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 11' 56''

5. Nacho Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 29' 50''

6. Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 32' 03''

7. Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 56' 35''

8. Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +01h 25' 28''

9. Preston Campbell (Monster Energy Honda) +01h 31' 04"

10. Ross Branch (Hero Motorsports) +01h 36' 10"