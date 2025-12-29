Carlos Sainz pasa el 'casting' para el Dakar

El veterano piloto madrileño afronta su 19º Dakar y, como es habitual, se ha sometido a su ya clásico reconocimiento médico. Y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores

Carlos Sainz padre parece vivir por y para el Dakar. Porque se prepara durante todo el año para seguir viviendo la adrenalina que da participar en la prueba más dura del mundo del motor. Y tras cuatro coronas conseguidas y 18 participaciones, lo va a hacer de nuevo.

Y si alguien dudaba que sus 63 años se lo impedirían esta vez, se equivocaba una vez más. El madrileño ha pasado satisfactoriamente el pertinente reconocimiento médico que se hace todos los años y ha recibido el visto bueno para poder correr por las arenas saudíes.

"Hola a todos, y como siempre en estas fechas, antes de salir para el Dakar, me gusta realizar la prueba de esfuerzo aquí en David Lloyd, en Healthing", señala en el video publicado en sus redes sociales. Y entre prueba y prueba, Sainz ha dejado algunas perlitas como esta "¿A ver qué tal está el reglaje de válvulas? ¿Está afinado?".

Ya sólo le faltan 5 días para empezar a rodar, justos los que más eternos se le hace: "Sí, estos últimos días se hacen todos larguísimos, son días que en vez de 24 horas tienen el doble. Estoy sobre todo con ganas de empezar".

Y el resultado de las mismas también los ha querido compartir: "Bueno, pues terminada la prueba de esfuerzo, contento, mismos vatios, muy parecida al año pasado, con lo cual pues contento y satisfecho. Así que nada, a ver qué tal se da ahora, a darlo todo".

Cabe recordar que Carlos Sainz pilotará un Ford Raptor T1+ del equipo Ford Performance en la 48ª edición del Rally Dakar, en busca de su quinto Tuareg. Lucas Cruz será un año más la mano derecha de Carlos Sainz ejerciendo de copiloto.

Competencia española en la categoría de coches

Otros de los candidatos a luchar por el título es el otro veterano de la armada, Nani Roma, quien regresará como uno de los hombres fuertes de Ford. Entre las mujeres, destacan Cristina Gutiérrez, que es otra clara aspirante en su segundo Dakar en la categoría Ultimate con Dacia, tras su histórico salto a la clase reina; y Laia Sanz, quien participa con el nuevo Ebro s800 XRR con el objetivo de asentarse en el top 10.Entre otros pilotos, cabe destacar la participación de algunos clásicos como Isidre Esteve, Jesús Calleja, Jordi Torras y Nandu Jubany.