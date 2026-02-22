Aston Martin y Honda: mucha tensión y un objetivo común

Aston Martin ha sido la gran decepción de la pretemporada de Formula 1, en gran parte debido a los problemas de Honda, pero ahora solo queda trabajar y pese a buscar el mismo objetivo, hay tensión entre equipo y motorizador

Con los fichajes de Adrian Newey, Enrico Cardile y compañía, la ilusión de Aston Martin de cara a la temporada 2026, en la que cambiaba por completo la reglamentación del mundial de Formula 1, era total. Si podía haber alguna duda en la escudería de Silbverstone era en el motor, pues por primera vez iban a ser un equipo de fábrica, siendo los únicos con unidad de potencia de Honda, la misma con la que Max Verstappen ha ganado cuatro de las cinco últimas ediciones. Sin embargo, una vez que ha finalizado la pretemporada, todo ha salido del revés y ahora mismo las perspectivas de Fernando Alonso y Lance Stroll son brutalmente negativas.

El problema es Honda...y la solución también

La unidad de potencia ha sido un drama durante los seis días de pruebas en Bahréin, algo que limitado mucho a los pilotos verdes y el propio Newey ha dejado claro que el gran responsable es Honda. De hecho, tal y como publica la BBC, el jefe de equipo de Aston Martin indicó que el motor Honda tenía serios problemas en la fase eléctrica y era incapaz de recuperar energía en el límite inferior de 250kW, menos aún en el de 350kW. Un drama absoluto culpa de los nipones. Sin pasar por alto que la caja de cambios que no se comunica de forma correcta y con estas nuevas reglas el piloto, que al tener a Alonso era un fuerte para el equipo, ha perdido peso.

Mientras Honda asume los problemas en palabras de su 'jefe' en F1, Shintaro Orihara, que se lamenta de no haber sumado todos los kilómetros que querían y reconoce no haber podido recoger muchos datos ni testar la fiabilidad de su máquina, lo que les lastra de cara al inicio, pues han sido el equipo con menos vueltas (334) entre todos los seis días de test. Así que para Australia, del 6 al 8 de marzo, el objetivo es no ser últimos y a partir de ahí seguir trabajando y creciendo: "No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone”.

Por lo pronto Newey manda un aviso a los nipones, ya que afirmó que el chasis iba a estar entre los mejores del 'paddock' con el paso de las carreras y necesita que la mejora del motor vaya acorde para poder ser competitivos y no convertir todas las expectativas en un fracaso antológico.