Mercedes y McLaren vuelan, Verstappen se pone manos a la obra y Aston Martin ni está ni se le espera

Mercedes sigue siendo el mejor equipo de la pretemporada de la F1 y a su brutal ritmo le ha sumado este jueves una gran fiabilidad, todo lo contrario que Aston Martin

La Fórmula 1 sigue avanzando y cada vez está más cerca el inicio del calendario 2026, pero antes están teniendo lugar los tests de Bahréin, de los que este jueves se ha celebrado su quinta de seis jornadas, y en ella ha vuelto a mandar Mercedes. El coche plateado es el gran favorito en este momento y cada vez que sale a pista lo demuestra. Si el miércoles fue George Russell el más rápido, este jueves ha sido Kimi Antonelli. Aunque eso sí, no se pueden descuidar, pues el equipo que se acerca peligrosamente es Red Bull, con un Max Verstappen abonado al trabajo.

Mercedes marca la pauta, McLaren sigue muy cerca

El piloto italiano, con 1:32.803, volvió a hacer a Mercedes la escudería más rápida, seguido por el McLaren de Oscar Piastri a menos de una décima con 1:32.861 y el Red Bull de Verstappen con 1:33.162. Russell, que marcó el mejor tiempo en la jornada del miércoles, se puso al volante por la mañana, y registró el tercer mejor tiempo de la sesión con 1:34.111, pero su compañero siguió mejorando durante toda la tarde, como hicieron en casi todas las escuderías, hasta terminar siendo el más rápido. Además, los 77 giros de Russell y 79 de Antonelli, dejan claro que la fiabilidad y el ritmo son el fuerte de los alemanes.

Verstappen se abona al trabajo duro

Una de las noticias del día ha sido Red Bull, que con Max Verstappen se ha dedicado a trabajar este jueves. Hadjar tuvo algunos problemas ayer, pero hoy la cosa ha sido diferente y con el cuatro veces campeón del mundo han podido sumar muchos kilómetros, esquivando los problemas, En total, 139 vueltas, el que más del día, y un mejor crono de 1:33:162, apenas tres décimas más lento que Antonelli, pero dejando unas sensaciones más que aceptables, pese a que el neerlandés no está ni mucho menos contento con la nueva deriva del Gran Circo.

El drama es Aston Martin

Un día más todo ha salido del revés en Aston Martin y este es especial, pues era la última oportunidad de Fernando Alonso de subirse al coche antes del GP de Australia. El asturiano ya sabía que tras los problemas del miércoles, la cosa no pintaba bien, y pese a ir de menos a más, ha quedado claro que, efectivamente, llegan como uno de los peores equipos al inicio mundialista. En total el asturiano ha dado 68 vueltas, sin embargo, el problema no es numérico, y eso que son muy pocas. Si no que el mayor drama es que en el inicio de la tarde, durante su primer intento de tanda larga, cuando sumaba 27 giros a un ritmo no especialmente alto -similar al del Cadillac-, el Aston Martin se paró y puso punto y final a la pretemporada de Alonso.