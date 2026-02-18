George Russell pone a Mercedes en vanguardia y Aston Martin va a peor en Bahréin

George Russell ha sido el mejor de la primera jornada de la segunda semana de test de Formula 1 en Bahrein, dejando claro que las balas plateadas son con amplia diferencia el gran favorito para el primer tramo del mundial

Los tests de pretemporada de Formula 1 siguen avanzando y la segunda y última semana de pruebas ha comenzado este miércoles en el circuito de Bahréin y tal y como acabó todo la semana pasada, ha comenzado esta, con los Mercedes como gran referencia. George Russell, gran favorito a alzar el título tras los pocos kilómetros recorridos por ahora, demostró los motivos de este favoritismo, destrozando el crono y metiendo miedo a sus rivales.

El Mercedes volvió a ser el mejor coche en Bahréin gracias a Russell, el más rápido de la jornada con un buen 1:33.459, aunque muy cerca quedaron el McLaren de Oscar Piastri con 1:33.469 y el Ferrari de Charles Leclerc, algo más lejos a 1:33.739. El otro Mercedes, el de Kimi Antonelli, que había sido el más veloz de la pasada semana, ya firmó el tercer mejor tiempo de la mañana con 1:34.158, pero su compañero de escudería mejoró las prestaciones en la sesión vespertina de esta jornada de ensayos, con una pista que permitió mucho más a todos. Aunque el rendimiento de Mercedes destacó por su regularidad, alcanzando las 135 vueltas, 76 de Russell y 69 de Antonelli.

McLaren y Ferrari, al acecho

El segundo mejor tiempo lo registró Oscar Piastri con el McLaren, pues aunque Lando Norris había estado ligeramente mejor que Antonelli en la matinal con 1:34.052, Piastri estuvo liderando la tabla de tiempos durante buena parte de la tarde, pero se vio superado cerca del final por Russell. Más allá de eso, los papaya pudieron dar 124 giros, destacando los 70 del australiano. Por último, el podio del día lo completó el que hasta ahora es el tercer mejor coche, Ferraro. Charles Leclerc firmó la vuelta más rápida de la matinal, siendo el único en bajar de 1:34 con 1:33.739. Se esperaba todavía más mejoría por parte de Lewis Hamilton en la sesión vespertina, pero el monoplaza pasó mucho tiempo en el garaje por problemas mecánicos, aunque el británico terminó séptimo con 1:34.299.

En Red Bull Max Verstappen rodará este jueves, por lo que todo el día ha sido para Isack Hadjar, que ha marcado un mejor crono de 1:34.260, yendo de menos a más. Por la mañana tuvo problemas con el coche, pero mejoró exponencialmente y según avanzaba la tarde e iba ganando rodaje hasta acabar con el sexto mejor tiempo. Por otro lado está Williams, con Carlos Sainz marcando el octavo mejor tiempo. Su compañero Alex Albon había dejado a Williams como cuarta mejor escudería de la mañana, pero el español, después de 55 vueltas, mejoró las prestaciones con un 1:35:113.

Aston Martin, el equipo menos fiable del día

En el caso de Aston Martin, la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll dejó más sombras que luces, especialmente debido a su gran falta de fiabilidad. Fue Alonso quien se puso al volante por la mañana, bajando el tiempo hasta el 1:36.536, pero cuando quedaba gran parte de la tanda se vio obligado a entrar a 'boxes' por un nuevo problema de motor tras 28 vueltas. Dejando a Stroll la tarde, quien, aunque mejoró el tiempo con un1:35.974, provocó una bandera roja después de un trompo y apenas dio 26 giros totales.

La falta de fiabilidad es muy grande y con 54 giros han sido los que menos han rodado en este primer día de pruebas, un problema del que no escapa Alonso: "Sin duda, todo se puede arreglar, a corto y medio plazo. No creo que haya nada imposible, pero tenemos que esperar y ver. Podemos hacerlo antes de Australia. Hay muchas cosas que arreglar en los próximos dos días y medio". Por lo pronto, antes de llegar a Melbourne les quedan 8 horas este jueves, en las que rodará el asturiano; y otras 8 el viernes, todas para Stroll.