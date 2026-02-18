Test Fórmula 1 2026 en Bahrein: alineación de los pilotos en cada jornada en los segundos test de pretemporada en el Circuito de Sakhir

Arrancan los últimos test de pretemporada en Bahrein, escenario que las escuderías pisarán antes de viajar derechos a Australia para disputar el primer Gran Premio de la temporada

El Circuito de Sakhir vuelve a abrir sus puertas para la segunda y última tanda de pretemporada 2026 en Bahrein. Estas pruebas serán las definitivas antes de la primera carrera del año, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en Australia. Con un nuevo reglamento técnico bajo lupa, estas tres jornadas finales representan la última oportunidad de oro para que los pilotos y sus escuderías puedan pulir la fiabilidad de unos monoplazas que en algunos casos como Aston Martin o Cardillac aún están un poco verdes. Tras el Sahkedown celebrado a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de enero y la primera toma de contacto oficial en Bahrein la semana pasada, el circuito acogerá del miércoles 18 al viernes 20 esta ronda definitiva.

Alineaciones de pilotos para los segundos test de Baréin

Bajo el estricto marco del reglamento que limita el rodaje a un máximo de nueve horas diarias entre las 09:00 y 19:00 horas locales, la Fórmula 1 ha definido un cronograma específico para estas jornadas en Bahrein. Las sesiones se desarrollarán de 10:00 a 19:00 hora local, contando con una pausa obligatoria para el almuerzo y el descanso de personal, además de los cambios de pilotos. En horario peninsular español esto se traduce a la mañana de 08:00 a 12:00, con una pausa técnica a las 12:00 y la tarde de 13:00 a 17:00.

Una estructura de tres día que será la última oportunidad de ver los nuevos monoplazas de 2026 antes de que pongan rumbo a Albert Park. Estas son las alineaciones confirmadas:

Día 1 - 18 de febrero de 2026

McLaren : Lando Norris (mañana) / Oscar Piastri (tarde)

Charles Leclerc (mañana) / Lewis Hamilton (tarde) Mercedes: Kimi Andrea Antonelli (mañana) / George Russel (tarde)

Isaak Hadjar Aston Martin: Fernando Alonso (mañana) / Lance Stroll (tarde)

Pierre Gasly (mañana) / Franco Coalpinto (tarde) Williams: Alex Albon (mañana) / Carlos Sainz (tarde)

Arvid Lindbland (mañana) / Liam Lawson (tarde) Haas F1: Esteban Ocon (mañana) / Oliver Bearman (tarde)

Sergio Pérez (mañana) / Valtteri Bottas (tarde) Audi: Nico Hulkenberg (mañana) / Gabriel Bortoleto (tarde)

Día 2 - 19 de febrero de 2026

McLaren : Lando Norris (mañana) / Oscar Piastri (tarde)

Por confirmar Mercedes: George Russel (mañana) / Kimi Andrea Antonelli (tarde)

Max Verstappen Aston Martin: Fernando Alonso

Franco Colapinto Williams: Por confirmar

Liam Lawson Haas F1: Oliver Bearman (mañana) / Esteban Ocon (tarde)

Valtteri Bottas (mañana) / Sergio Pérez (tarde) Audi: Gabriel Bortoleto (mañana) / Nico Hulkenberg (tarde)

Día 3 - 20 de febrero de 2026