Mercedes cierra los tests con una exhibición y Aston Martin es un drama

La primera semana de pretemporada de Formula 1 ha llegado a su fin y en ella ha quedado claro que hay un equipo por encima del resto, Mercedes, con un último día que mete miedo a sus rivales

La pretemporada de la Fórmula 1 ha vivido esta semana sus tres primeros días de pruebas en el circuito de Bahréin y aunque aún sea complicado hacer un dibujo general del paddock, hay varios aspectos que empiezan a aclararse. Y es que Mercedes tiene el mejor coche. Este viernes tanto George Russell por la mañana como Kimi Antonelli por la tarde han dado una exhibición y parecen un paso por delante del resto. Mientras que la gran decepción de estos días es sin duda alguna Aston Martin, que está infinitamente lejos de las expectativas que había sobre ellos.

Los Mercedes marcan el ritmo

Russell fue el mejor de la sesión de la mañana y Antonelli de la tarde. El británico se dio prisa consiguió su mejor tiempo con menos de veinte vueltas de rodaje, aunque luego hizo una simulación de carrera que fue una muestra muy clara del potencial de los plateados. Algo similar a lo que hizo Antonelli, que tardó en salir a pista más de una hora, pero luego aprovechó cada minuto. Primero marcando un registro que no solamente fue el mejor del día, sino de las tres jornadas de test en Baréin. Y luego, con otra simulación de carrera muy superior al resto.

La tercera posición fue para el Ferrari de Lewis Hamilton, que no bajó del 1:34 por poco, pero aprovechó su tiempo, pues quien estuvo al volante durante toda la jornada. Estuvo entre los pilotos con más vueltas completadas con 150 y mejoró ligeramente el tiempo del jueves de su compañero Charles Leclerc. Solo dio un susto a la escudería italiana al provocar una bandera roja cuando restaban cinco minutos para el final de las pruebas.

A las puertas del 'podio' se quedaron Oscar Piastri con el Mclaren y Max Verstappen con el Red Bull, demostrando que están cerca de los mejores coches de esta pretemporada. Aunque eso sí, si hacemos el dibujo general son los de Milton Keynes quienes mejor parados salen, pues Verstappen ha estado, en líneas generales, muy cerca de los Mercedes.

Por otro lado, Carlos Sainz se encargó de probar el Williams durante la sesión matinal, rodando 68 vueltas y marcó un registro de 1:37.186, aunque lo mejoró su compañero Alex Albon por la tarde con un 1:36.793, tiempos que les mantienen muy lejos de los principales equipos.

El drama, Aston Martin

Donde nada funciona es en Aston Martin, donde hoy solo rodó Lance Stroll y volvió a dejar dudas. Su mejor tiempo fue de 1:38.165, solamente más rápido que los de los Cadillac, además de tampoco pudo probar excesivo tiempo al quedarse en apenas 69 giros, menos que pilotos que solo rodaron en una de las tandas. Con esta 'performance' y las declaraciones tanto del canadiense como de Fernando Alonso, está claro que la cosa pinta mal. Ya solo les queda iuna oportunidad antes del fuego real, la semana que viene del 18 al 20 de febrero también en Sakhir.