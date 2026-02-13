Carlos Alcaraz se pasa a la Formula 1

Mientras marcha de camino a Doha, donde juega la semana que viene, Carlos Alcaraz se ha pasado por Bahréin para apoyar a Fernando Alonso y Carlos Sainz

La Formula 1 está comenzando poco a poco con los tests de pretemporada de Bahréin, primeros pasos del certamen antes de que arranque en Australia dentro de poco menos de un mes. Allí está Fernando Alonso, que no lo está pasando del todo bien por los problemas de su Aston Martin. Sin embargo, ha tenido estos días un apoyo muy grande en la figura de Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo, que jamás ha escondido su 'Alonsismo' y pudo conocer de primera mano las sensaciones de uno de sus ídolos. Además de estar también con Carlos Sainz.

El tenista pasó por Baréin de camino al ATP 500 de Doha que disputará del 16 al 21 de febrero. El número uno del mundo, reciente campeón del Open de Australia y el más joven de la historia en completar el Grand Slam, hizo escala en el circuito de Sakhir, donde posó alegre para los fotógrafos con ambos pilotos, a los que saludó en sus respectivas zonas de equipo.

No es la primera vez que se deja ver por un paddock, tanto de F1 como de MotoGP, donde fue muy protagonista el año pasado en el Gran Premio de Jerez, en el que fue el encargado de dar la bandera a cuadros final. Aunque a quien más se ha visto apoyar es siempre a Alonso, con interacciones en X relativas a los mantras típicos de la afición, así como el uso de celebraciones míticas del asturiano, como aquellos pajaritos con los que celebraba sus triunfos en Renault y que Alcaraz usó en el Open de Australia.

Una extraña unión...con el Córdoba

Aprovechando la visita de Carlitos a Bahréin, ha recibido un regalo algo más extraño, pues sus Altezas Shaikh Nasser bin Hamad bin Isa Al Khalifa y Shaikh Khalid bin Hamad bin Isa Al Khalifa, parte de la propiedad del Córdoba CF de LaLiga Hypermotion, entregaron al murciano una camiseta del equipo califa durante la visita del tenista español al emirato. No es el primer acercamiento del número 1 del tenis mundial al fútbol, que a lo largo de estos años se le ha visto en muchas ocasiones en el Santiago Bernabéu. Además, el año pasado durante Wimbledon salió a entrenar con la camiseta del Real Murcia, al que también apoyó este curso durante la eliminatoria de Copa del Rey que los granas disputaron ante el Real Betis en la Nueva Condomina.