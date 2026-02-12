Jaume Munar es la sensación en Rotterdam

Jaume Munar ha conseguido una victoria de peso en los octavos de final del ATP 500 de Rotterdam, ganando al 5º cabeza de serie Karen Khachanov en un partido muy peleado

Jaume Munar sigue dando pasos de gigante hacia estabilizarse como uno de esos jugadores a priori de segunda fila pero que pueden dar un paso más y sorprender a cualquiera en los grandes torneos. Además, mejora del balear en los últimos años ha sido muy grande y cada vez es más versátil, al punto de que en pista rápida comienza a ser un especialista, cuando siempre ha destacado en la tierra batida. Lo está demostrando este semana en el ATP 500 de Rotterdam, que se juega bajo techo y donde ya está en cuartos de final tras dar la sorpresa y eliminar a Karen Khachanov.

Munar se ha impuesto al ruso, quinto favorito, en tres sets por 7-6, 3-6 y 6-3 en un partido de dos horas y media de duración, y pasa a cuartos en el torneo neerlandés, donde se enfrentará mañana al vencedor del partido de esta noche entre Jan-Lennard Struff y el número 10 de la ATP, Aleksandr Búblik. El balear, nº 37 del mundo, venció en estos octavos a Khachanov tras un primer set muy igualado, en el que aguantó hasta el desempate y aunque sufrió. logró cerrar el duelo con cierto margen. Mientras que en el segundo el ruso consiguió ventaja tras un break tempranero, pero en el tercero fue el español quien decantó la balanza, para terminar cerrando el duelo.

Ugo Humbert sigue adelante

En lo que se refiere al resto del torneo, una de las grandes sorpresas sigue adelante, como es Ugo Humbert, quien tras eliminar a Daniil Medvedev ha seguido dominando y ya está en cuartos de final. Aunque eso sí, ha tenido unos octavos mucho más cómodos ante el local Guy Den Ouden. Ahora tiene una muy buena oportunidad para hacer un buen resultado esta semana, pues se medirá en cuartos al australiano Christopher O'Connell, quien superó en los octavos de final al sexto cabeza de serie y verdugo de Roberto Bautista, Cameron Norrie, en dos sets.

Todo esto mientras los dos grandes favoritos siguen adelante, por un lado Álex De Miñaur, finalista del año pasado, que jugará en octavos ante la leyenda Stan Wawrinka; y por el otro Felix-Auger Aliassime, que también está en octavos de final después de ganar sin muchos problemas a Alexei Popyrin, pero subirá el nivel para medirse al cañonero serbio Hamad Medjedovic en uno de los grandes partidos de esta jornada de jueves en Rotterdam.