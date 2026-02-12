Davidovich tiene una oportunidad de oro en Dallas

Alejandro Davidovich jamás ha ganado un torneo en su carrera, pero esta semana tiene una oportunidad de oro en el ATP 500 de Dallas, donde es uno de los grandes favoritos y por ahora lo está aprovechando para ir pasando rondas

Alejandro Davidovich es uno de los tenistas con más talento del planeta, instalando en el top 15 de la ATP y con grandes resultados a lo largo de sus 26 años. Sin embargo, hay algo que se le atraganta, ganar. El malagueño jamás ha levantado un torneo pese a que ha pisado finales de todos los colores, cuatro de ellas el año pasado. Foki ha llegado a estar a un punto del metal, pero por un motivo u otro siempre se le ha terminado escapando, pero ahora quiere solventar eso y esta semana tiene una buena oportunidad para intentarlo en Dallas.

El español superó este miércoles al estadounidense Alex Michelsen para colarse en los cuartos de final del ATP 500 tejano, el único torneo del circuito que se disputa en Estados Unidos con pista cubierta y donde busca la ansiada corona. Davidovich superó a Michelsen por la vía rápida, en dos sets decididos por 6-4 y 6-4 en una hora y 18 minutos de partido, pasando por primera vez en su carrera a los cuartos de final en Dallas, donde se le abre el cuadro, aunque el nivel que va a tener en las siguientes rondas va a ser alto, muy alto.

El rival del malagueño saldrá del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov, vigente campeón en el torneo y número 40 del mundo, y el estadounidense Aleksandar Kovacevic, quienes disputarán este jueves su cruce de octavos. Por otro lado, los grandes rivales del malagueño son los dos primeros cabezas de serie, ambos top ten, Taylor Fritz y Ben Shelton. El de San Diego ha batido en octavos a Brandon Nakashima, mientras que Shelton va por el otro lado del cuadro y aún tiene que jugar su partido de octavos de final ante Adrian Mannarino.

Una aventura en dobles

Además de su camino en el cuadro individual, Davidovich debutará mañana en el cuadro de dobles, con su pareja habitual, el italiano Flavio Cobolli. El español y el transalpino se batirán al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski, dos de los mejores del mundo y que son los favoritos para alzar la corona. Por otro lado también hará su debut en dobles el referente español de la modalidad, Marcel Granollers junto al argentino Horacio Zeballos, cabezas de serie número 1 del cuadro, que disputarán su duelo de octavos de final contra el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.