Sin Alcaraz, Jaume Munar lidera a la Armada en Rotterdam

Carlos Alcaraz decidió a última hora no defender su corona del ATP 500 de Rotterdam, sin embargo, el tenis español está muy bien representado y lo ha demostrado Jaume Munar con su gran debut, más allá de la dolorosa derrota de Roberto Bautista

El tenis sigue adelante después del Open de Australia, aunque no para el triunfador en Melbourne, Carlos Alcaraz, quien esta semana debería estar jugando en Rotterdam, donde ganó el año pasado, sin embargo, optó por descansar y volver en Doha la semana que viene. No obstante, en el evento neerlandés si que hay representantes patrios que ya han debutado, aunque con una de cal y otra de arena. Se trata de Jaume Munar, que se ha estrenado ganando, y de Roberto Bautista, quien lo ha pasado peor hasta perder.

El número 3 español, Jaume Munar, superó este lunes sin problemas la primera ronda del torneo de tenis neerlandés al batir en dos mangas al noruego Nicolai Budkov Kjaer. Munar, número 37 del mundo, se deshizo de Budkov Kjaer, una de las grandes promesas de la ATP aunque ahora en el 132 del ránking, con un 6-1 y 6-3 en 72 minutos. Ahora el balear jugará en octavos contra el ganador del partido de este miércoles entre el ruso Karen Khachanov, quinto favorito, y el neerlandés Jesper de Jong.

La mala noticia fue Roberto Bautista, quien tras rehacerse en la primera manga de dos pérdidas de servicio y salvar dos bolas de set ante el sexto cabeza de serie, Cameron Norrie, cedió el parcial por 6-7 en el desempate y quedó a merced de su rival para caer con claridad el segundo por 1-6 y ser eliminado, por tanto, en una hora y 56 minutos. Una dura derrota que ahonda aún más en el muy complicado inicio de año del de Villarreal.

Por otro lado, una de las grandes sorpresas de la primera jornada fue la victoria del francés Ugo Humbert sobre excampeón del torneo, el ruso Daniil Medvedev por 7-6, 3-6 y 6-3, en un partido en el que el moscovita volvió a dejar imágenes muy extrañas por sus reacciones y quejas.

Pedro Martínez hace las Américas

No solo hay jugadores españoles en Rotterdam, de hecho hay quienes están haciendo las Américas. Mientras en Dallas están jugando Alejandro Davidovich y Rafa Jódar, por ahora con buenos resulatados, en Buenos Aires también hay representación. En este caso se trata de Pedro Martínez, que tras caer en el ranking hasta el puesto 94 está tratando de resurgir y en su estreno se ha impuesto con autoridad ante el argentino Lautaro Midón, el único local que atravesó con éxito la qualy, por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 36 minutos de acción.