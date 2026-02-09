Ilian Malinin desafía al hielo y deja boquiabierto a Djokovic en los Juegos

El oro del estadounidense en patinaje artístico dejó completamente impresionado al tenista que se encontraba en las gradas presenciando el espectáculo

Ilia Malinin dejó sorprendido al mundo con su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, haciéndose con la medalla de oro junto a su equipo con una actuación de infarto. Y en la grada estaba nada más y nada menos que Novak Djokovic, que se vistió de paisano para acudir junto a su mujer al Milano Ice Skating Arena una semana después de haber disputado la final del Open de Australia que se llevó Carlos Alcaraz.

Djokovic reacciona al mortal de Malinin

El punto álgido de la competición fue cuando Malinin realizó un mortal hacia atrás aterrizando en una sola cuchilla. Un salto que realmente no suma puntos técnicos, pero que es el sello distintivo del estadounidense. Como dato curioso, fue legalizado hace poco, siendo el primero en realizarlo de forma lícita y sin penalización. Ilia realizó cinco saltos cuádruples en su rutina, asegurando el oro para EEUU por un solo punto de diferencia sobre Japón.

Al ver el salto, las cámaras captaron a Novak Djokovic no pudiéndose quedar quieto en su asiento y llevándose las manos a la cabeza con una expresión de total asombro. Una de las imágenes más icónicas de estos Juegos de Milano Cortina 2026, ya que dejó boquiabierto al tenista.

Ilia contesta a Novak

Cuando el oro olímpico se enteró de la reacción de asombro de Djokovic con su salto, Malinin dijo tras su actuación: ''Vi a Djokovic. Es increíble. Escuché que después de aterrizar mi voltereta hacia atrás, él puso las manos sobre la cabeza. Es increíble''. Ironías de la vida, el patinador que ha dejado en shock al mundo se ha quedado a su vez boquiabierto con lo que pasó en las gradas de honor del estadio: ''Es un momento único: ver a un tenista famoso observando mi actuación''.

Y no es para menos, ver a un joven de 1,73 metros girar cuatro veces en el aire y aterrizar sobre un milímetro de metal es un espectáculo que no se ve todos los días. Mientras que Novak se espera que permanecerá en Italia un par de días más para apoyar a los atletas serbios antes de retomar su calendario de tenis, a Malinin le espera un nuevo reto. Este jueves comienza la prueba individual masculina, donde es el favorito absoluto para llevarse su segundo oro en estos Juegos a los 21 años. Y es que el estadounidense lo lleva en la sangre, ya que es hijo de dos patinadores olímpicos uzbekos: Tatiana Malinina y Roman Skorniakov, que también son sus entrenadores principales.