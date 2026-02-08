Super Bowl 2026, final NFL en directo: Última hora de los Patriots y Seahawks

El gran día del deporte estadounidense llega a San Francisco, la Super Bowl LX que van a disputar en el Levi´s Stadium los New England Patriots y los Seattle Seahawks

Muy buenas noches y bienvenidos a la fiesta del fútbol americano. La Super Bowl LX que desde San Francisco traerá una vibrante pelea entre Seattle Seahawks y New England Patriots .

El Levi´s Stadium será la sede del partido , en el retorno de una Super Bowl a Santa Clara, la sede de los San Francisco 49ers, que hoy van a ver a dos de sus grandes rivales peleando por la corona en su casa.

A qué hora se espera el show del descanso con Bad Bunny y todos los artistas que se esperan en la Super Bowl 2026

Como siempre la actuación del descanso será uno de los puntos álgidos de la jornada, más aún este curso en el que Bad Bunny cantará en español. La presencia del puertorriqueño en uno de los eventos más importantes del año para los norteamericanos ha levantado ampollas , aunque es una muestra clara de la globalización musical.

Si algo tienen los dos equipos es una gran defensa , pues este ha sido el gran fuerte tanto de los de Seahawks como de los Patriots, más allá de que los ataques tampoco desmerecen para nada.

Una de las grandes luchas será entre los quarterbacks, con un joven como Drake Maye , que en su segundo año en la NFL ya está en la Super Bowl, frente a un trotamundos convertido en estrella después de mucho sufrimientos, como Sam Darnold .

Después de lo que fueron los diferentes partidos de playoffs, con climas brutales, nieve, frío y dolor, la Super Bowl es otra historia. Un clima perfecto en San Francisco que va a permitir a los ataques fluir, o como poco, los deja sin excusas.

Ambos equipos han dominado la temporada regular a base de pura regularidad, pues los Patriots tuvieron un récord de 14-3 en temporada regular y ganaron la AFC Este, poniendo fin a la racha de cinco años de los Buffalo Bills como campeones divisionales. Mientras que los Seahawks tuvieron un récord de 14-3 en la fase regular y ganaron la NFC Oeste, su primer título divisional desde 2020.

La Super Bowl LX es una revancha de la Super Bowl XLIX , una de las más importantes de la historia, por su emoción y por lo que supuso. En ella Malcolm Butler interceptó a Russell Wilson a una yarda en los segundos finales. Así los Patriots de Tom Brady , que perdían por 10 puntos a menos de ocho minutos del final, ganaron 28-24.

La Super Bowl LX ya está aquí y Seattle Seahawks y New England Patriots van a pelear por el título en San Francisco. Tras un año muy duro finalmente los equipos de Mike McDonald y Mike Vrabel se la juegan en la gran final. Un duelo muy abierto en el que el favoritismo puede caer hacia los de Seattle, pero por muy poco. Como siempre, una de las claves es el descanso y este domingo la actuación será en español, con el puertorriqueño Bad Bunny como protagonista, está debería iniciarse a eso de las 1:50 horas del horario peninsular, entre parte y parte del duelo.

Los de New England han sido una de las grandes dinastías de la la historia, pero ahora sin Bill Belichik y Tom Brady, han vuelto a pelear por la corona de la mano de Vrabel y de un joven como Drake Maye, erigido como uno de los grandes 'quarterbacks' de la NFL. Enfrente, Sam Darnold liderando el ataque de los Seahawks, en los que eso sí, lo que manda es la defensa, probablemente la mejor de la liga y que ha sido clave para mantenerse como el mejor equipo de la liga durante las 18 semanas de liga regular y los 'playoffs'.