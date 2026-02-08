Ni Apple ni Disney: La marca que ha pagado 10 millones de dólares por un anuncio en la Super Bowl LX

La Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks no sólo es un gran acontecimiento deportivo, también es un negocio que mueve mucho dinero

La Super Bowl, que se va a celebrar este domingo en California, es mucho más que deporte. Es espectáculo, es diversión y, sobre todo, es un gran negocio. Los norteamericanos conciben el deporte de esa forma y eso es, precisamente, lo que quiere trasladar la NBA a Europa con el objetivo de que el máximo torneo continental de baloncesto deje de ser deficitario.

El choque entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks va a definir un campeón, pero todo lo que rodea al evento produce muchos millones y los espacios publicitarios se venden por una millonada. Entre 8 millones de dólares -por 30 segundos- los normales y hasta 10 millones los más caros.

Así lo ha confirmado Mark Marshall, director de Publicidad y Alianzas Globales de NBCUniversal, cadena que retransmitirá el evento. "No hay nada que genere tanta notoriedad como el Super Bowl y por eso creo que las marcas siguen apostando por el evento", explicó Marshall.

El dinero no está solo en la televisión, pues el que quiera asistir en directo al partido en el Levi’s Stadium de Santa Clara debe pagar una entrada que van de los 4.500 y 23.000 dólares -de 3.810 a 19.460 euros-. Pero la mayor ganancia es para los millones de espectadores que siguen este partido. Es el evento más seguido en Estados Unidos anualmente y eso tiene su precio.

La Super Bowl, un negocio que no para de crecer

"Estamos viendo un mercado muy sólido para los anuncios del Super Bowl, con una gran variedad de marcas interesadas», añade Mark Marshall en declaraciones a Bloomberg, donde dio a conocer que el 40 % de los anunciantes de esta edición no estuvieron presentes en la última final, lo que significa que este evento sigue atrayendo a muchos anunciantes.

Los anuncios más caros llegan en el descanso, cuando tendrá lugar la actuación de Bud Bunny, y entre los anunciantes destacan anuncios de tecnología, farmacéutica y bienestar, algunos de los cuales ya han desvelado lo que van a presentar, pero otros desvelarán la incógnita al final.

Los que pagan 10 millones por un anuncio de 30 segundos

Entre las marcas conocidas que se van a anunciar en ese momento culminante, cuando los anuncios están en torno a los 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por 30 segundos se encuentran Uber Eats, que va a contar en su spot con los actores Bradley Cooper y Matthew McConaughey; la marca de patatas Pringles, que tiene a la cantante Sabrina Carpenter; el servicio de delivery Instacart, con el actor y director Ben Stiller y el músico Benson Boone; el cantante Post Malone y el comediante Shane Gillis participan para Bud Light junto a la estrella de la NFL Peyton Manning; la actriz Emma Stone lo hará para la tecnológica Squarespace; mientras que el anuncio del banco State Farm lo protagonizan los actores Danny McBride y Keegan-Michael Key.

Mucho dinero por salir y en la confección de los anuncios más vistos del año, según todas las estadísticas que anualmente se publican.