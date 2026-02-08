España se carga a Gran Bretaña en las Series Mundiales de rugby, pero acaba tropezando tropieza con la misma piedra

Los Leones 7's, el equipo español de Seven, volvieron a perder el último partido para sumar un sexto puesto en Perth por tercera vez en cuatro torneos en las Series Mundiales 2025-2026

España suma un nuevo torneo perdiendo el último partido del torneo en las Series Mundiales de Rugby 7 y ya son cuatro de cuatro. En Perth (Australia), Los Leones 7s repitieron las posiciones de Dubai y la conseguida hace una semana en Singapur y acabaron en sexta posición.

Lo hicieron tras caer en el último partido ante una selección, Argentina, a la que habían derrotado en los tres torneos precedentes y, también, este sábado en la fase de grupos -sumaban cinco victorias consecutivas ante la Albiceleste-.

Al equipo de Paco Hernández le está faltando una pizca de suerte para alcanzar un lugar en el que fue habitual el año anterior. En Ciudad del Cabo fue la diferencia de puntos, aquí, una derrota mínima ante Fiyi (24-26)... le obligó a pelear en la lucha por el quinto puesto y no por las medallas.

Allí, al menos, derrotó a Gran Bretaña (28-19), lo que le permite asegurar la séptima plaza en la clasificación, ya que los británicos son últimos, pero cayó ante Argentina en el último partido (19-24).

El encuentro fue tan igualado como lo han sido otros ante los argentinos, pese a que siempre cayeron hasta ahora del lado español. El 12-12 al descanso, con ensayos de Eduardo López y Antón Legorburu. La igualdad la mantuvo Trevithick a 19 hasta que, con el reloj a cero, Paco Cosculluela no capturó un pase cuando trataba de ganar España y Lucho González lo aprovechó para poner el definitivo 19-24 para los Pumas.

España deja atrás a Gran Bretaña

Con esta sexta posición, España suma 10 puntos en la clasificación y se aleja de una Gran Bretaña que se queda con 28 después de ser última, también en Australia.

El triunfo previo del equipo español ante los británicos por 28-19 fue clave para ello. Los Leones 7's equilibraron un 0-14 inicial ante Gran Bretaña con ensayos de Juanchín Ramos y Jeremy Trevithick, y marcaron distancias rápidamente con otras dos marcas, ahora de Eduo López y Ángel Bozal. Ross McKnight anotó para los suyos ya en el descuento y con el partido resuelto.

El equipo español cierra la prueba de Perth con tres derrotas y dos victorias. Los triunfos llegaron ante Argentina en la fase de grupos (26-19) y el mencionado frente a Gran Bretaña de este domingo. Mientras que las derrotas se sumaron ante Suráfrica (14-33), Fiyi (24-26) y la de Argentina en la lucha por la quinta posición de este cuarto evento de las Series Mundiales de Seven. La próxima cita del circuito será en Vancouver el 7 y 8 de marzo.