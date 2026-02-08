Mario Bautista acaba con el invicto Oliveira de la forma más salvaje en el UFC Vegas 113

El luchador norteamericano retoma su camino hacia la elite en el peso Gallo con una gran finalización en el combate estelar del UFC Vegas 113

Mucho espectáculo y algunas sorpresas en el UFC Vegas 113, en el que el norteamericano Mario Bautista se rehizo tras su derrota ante Umar Nurmagomedov y venció al emergente luchador brasileño Vinicius Oliveira, que llegaba invicto a este evento y frena así su progresión en el ránking.

Bautista demostró que su anterior tropiezo fue una anécdota y que debe estar por derecho propio entre los cinco mejores del peso Gallo. ante un lleno APEX de Las Vegas, el norteamericano derrotó a su rival de la forma más salvaje, con un mataleón mediado en segundo asalto que finiquitó la pelea. Bautista, no obstante, había sido mejor también hasta ese momento y golpes cortos y control de la posición había dominado la pelea.

La sorpresa, en cierto modo, llegó en los dos combates coestelares de este UFC Vegas 113. El iraquí Amir Albazi, que se aventuraba como uno de los posibles contendientes por el título en el peso Mosca, caía derrotado por decisión unánime ante el Kyoji Horiguchi.

Mismo resultado que cosechó el brasileño Jailton Almeida, que hace tan sólo unos meses aparecía como un serio aspirante para enfrentarse a Aspinall en el peso Pesado y que, tras caer ante Volkov, ahora lo ha hecho de forma clara frente al ruso Rizvan Kuniev, que entrará en el ránking de la UFC tras esta sonada victoria.

En las preliminares destacó el contundente triunfo de la china Wang Cong ante Eduarda Moura; mientras que Jakub Wiklacz gana el bono de la noche -junto a Bautista- por su sumisión a Muin Gafurov.

Resultados Cartelera estelar o principal del UFC Vegas 113

Mario Bautista gana a Vinicius Oliveira por sumisión en el segundo asalto (Peso gallo)

Kyoji Horiguchi gana a Amir Albazi por decisión unánime(Peso mosca)

Rizvan Kuniev gana a Jailton Almeida por decisión unánime(Peso pesado)

Michal Oleksiejczuk gana a Marc-Andre Barriault por decisión unánime (Peso medio)

Farid Basharat gana a Jean Matsumoto por decisión dividida (Peso gallo)

Dustin Jacoby gana a Julius Walker por KO en el segundo asalto (Peso semipesado)

Resultados Cartelera preliminar del UFC Vegas 113

Daniil Donchenko gana a Alex Morono por decisión unánime (Peso wélter)

Nikolay Veretennikov gana a Niko Price por KO en el segundo asalto (Peso wélter)

Ketlen Souza a Bruna Brasil por decisión unánime (Peso paja femenino)

Javid Basharat gana a Gianni Vázquez por decisión unánime (Peso gallo)

Wang Cong gana a Eduarda Moura por decisión unánime (Peso mosca femenino)

Jakub Wiklacz gana a Muin Gafurov por sumisión en el tercer asalto (Peso gallo)

Klaudia Sygula gana a Priscila Cachoeira por decisión unánime (Peso gallo femenino)