Justin Gaethje se corona y saca billete para pelear con Ilia Topuria

El luchador de Arizona acaba con la resistencia de Paddy Pimblett para hacerse con el cinturón de campeón mundial de la UFC en el peso ligero

Enorme la batalla que nos han regalado Justin Gaethje y Paddy Pimblett en el UFC 324, evento en el que protagonizaban el combate estelar; uno en el que estaba en juego el título interino de campeón mundial de la UFC en el peso ligero y, presumiblemente, ser el rival de Ilia Topuria cuando este regrese al octógono. Pues bien, fue el luchador de Tucson (Arizona) quien tras una cruenta batalla de cinco asaltos se proclamó vencedor con vistas ya a ese mes de junio en el que podría volver El Matador con un escenario tan viral como la Casa Blanca.

Volviendo al combate de anoche, lo cierto es que durante muchos minutos parecía imposible saber quién iba a vencer; eso sí, Gaethje, quien ahora es dos veces campeón interino, golpeaba más fuerte ante el encendido público que se dio cita en el T-Mobile Arena de Las Vegas; tanto es así que podemos decir que el Liverpool terminó convirtiendo su combate en algo así como un ejercicio de supervivencia. En realidad para Pimblett lo más doloroso ya no fue perder –que también–, sino ver como su deseado enfrentamiento con Topuria saltaba por los aires.

Ilia Topuria y la batalla definitiva por el cinturón del peso ligero

Porque aunque no es oficial, desde la UFC han señalado como probable que el vencedor de esta pasada madrugada pelease con el hispano-georgiano para poder confirmar el cinturón interino o, en caso de vencer Topuria, recuperar su título mundial con todas las de la ley.

El Matador sigue inmerso en su anunciada batalla legal, pero se presume que volverá en el mencionado mes de junio con la velada de la Casa Blanca del 14 de junio como potente escenario para retornar por todo lo alto. El lugar no es un tema baladí, ya que Gaethje es el único campeón estadounidense en categoría masculina que tiene ahora mismo la compañía estadounidense de artes marciales mixtas, por lo que cobra aún más sentido ese Topuria vs Gaethje.

Gaethje, hasta tres 'knockdowns' para imponerse a los puntos

El combate fue brillante, ya no porque alguno impusiese con rotundidad su 'boxeo', sino porque fueron a pecho descubierto. Como deseando demostrar ser el más fuerte ante cualquier inclemencia, las guardias bajas dominaron una batalla en la que ambos conectaron con el mentón rival, pero en la que Gaethje simplemente golpeó más fuerte; tanto es así que registró hasta tres 'knockdowns' mientras Pimbleet encajaba cada pequeña derrota con entereza para sobrevivir hasta el final del tiempo. Solo le sirvió para su orgullo personal, ya que a los puntos estaba claro que el estadounidense era el nuevo campeón interino del peso ligero.