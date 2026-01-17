Ilia Topuria hace oficial su regreso, rival y apunta a la Casa Blanca: "El premio al mejor knockout en 2026 también será mío"

El español, vía X, confirma que peleará en el primer semestre de 2026 ante el ganador del gran combate del UFC 324 y en una fecha que, como muy tarde, sería junio

"Tengo Zuffa Boxing el 23 de este mes, el 24 es UFC y tan pronto como terminen esas dos peleas, comienzo a trabajar en las peleas de la Casa Blanca", señalaba Dana White a principios de semana, en una comparecencia vía Instagram en la que anunció el regreso de Israel Adesanya y Alexa Grasso en le UFC Seattle de marzo.

El hecho de esperar para ver el rival de Ilia Topuria -que saldrá del duelo entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett- antes de empezar a negociar las peleas de la Casa Blanca ya advertía que contaba con que el luchador hispano-georgiano pudiera estar en ese gran evento numerado y, aunque, no ha dado una fecha concreta, ahora ha sido el propio Ilia Topuria el que también ha apuntado a esa fecha.

Desde la UFC ya habían confirmado hace unos días que, en contra de las palabras agoreras de Pimblett, que Topuria iba a pelear por el título de campeón del peso Ligero en la primera mitad de 2026 ante el ganador de este combate por el título interino entre Gaethje y Pibmblett.

Ahora, tras recibir el premio de la UFC al mejor KO del pasado año por su contundente victoria sobre el brasileño Charles Oliveira. Topuria ha ratificado que no retrasará su regreso y que en 2026 volveremos a verlo en acción. "El premio al mejor knockout en 2026 también será mío", publica El Matador en su cuenta de X tras superar en la votación al mejor nocaut al de Mauricio Ruffy contra King Green en UFC 313, al de Lerone Murphy ante Aaron Pico en UFC 319 y al de Elija Smith contra Toshiomi Kazama en una Fight Night celebrada en septiembre.

Ahí, Topuria confirmaba la fecha, pero fue cuestionado por los aficionados y respondió. Cuando le preguntaron por el rival y si sería Tsarukyan, fue claro, el que indicó la UFC: "El ganador del Paddy vs Justin". Y cuando le preguntaron por la fecha sí fue menos concreto, aunque apuntó a lo que todos piensan: "Abril, mayo o junio".

Dana White piensa en Topuria para el UFC Casa Blanca

Siendo el actual número dos de la UFC libra por libra se supone que Dana White lo reservará para el evento de la Casa Blanca, donde quiere tener a los mejores luchadores. Aunque también tiene que darle contenido a los eventos numerados de abril y mayo, de ahí que esté la duda de a qué campeones adelantara para que peleen en ellos, y no estén en Washington. Topuria no ha querido adelantar nada y ha dejado esa posibilidad abierta, aunque la idea de él y de la UFC es que sea en junio.

Ilia Topuria también señaló que Pimblett es su favorito en el combate de la próxima semana y no se olvidó de Islam Makhachev. Ante la pregunta de si el daguestaní sería capaz de someterlo en una futura pelea, el español fue claro: "Ni siquiera en sueños. Es malo hasta soñando".

La UFC regresa la próxima semana con el evento numerado 324, que tendrá como combate estelar el duelo mencionado entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. Será el día en el que se estrene el gran contrato de la Paramount que cambiará el panorama de las MMA en Estados Unidos.