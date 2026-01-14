Dana White eleva la temperatura, anuncia dos ex campeones para el UFC Seattle y sugiere a Topuria para junio

Israel Adesanya y Alexa Grasso serán protagonistas del UFC Fight Night del 28 de marzo; White también confirma que abrirá conversaciones para el evento de la Casa Blanca cuando ya se sepa el rival de Topuria

La UFC había despertado una gran expectación este martes con el aviso de que su máximo dirigente, Dana White, haría un anunció a través de las redes sociales en el que desvelaría alguno de los próximos grandes combates que se avecinaban en las próximas semanas.

White, como acostumbra, no defraudó y aunque no desveló ningún adelanto del UFC 327 que tendrá lugar en abril, sí lo hizo del esperado UFC Seattle del próximo 28 de marzo, en el que competirán dos excampeones del mundo. De hecho, sólo anunció las dos peleas estelares, pero los nombres que participan en ellas son más propios de eventos numerados que de un UFC Fight Night que es el que se celebra en Seattle.

La pelea estelar la disputará el excampeón del peso Medio de la UFC Israel Adesanya, actual sexto del ránking, ante Joe Pyfer, un combate que puede ser espectacular y que ha ilusionado a los aficionados, ya que había rumores de que el nigeriano se retiraría ante la secuencia de malos resultados que arrastra en sus últimas peleas.

Será una pelea peligrosa para The Last Stylebender, ya que Joe Pyfer se encuentra en el mejor momento de su carrera y viene de ganar tres combates, entre ellos el último de ellos ante Abusupiyan Magomedov en el UFC 320 celebrado en octubre. Sólo tiene una derrota en sus siete peleas en la UFC, la que sufrió a manos de Jack Hermansson hace dos años.

La pelea coestelar será un combate que ya se vio hace unos años, cuando la mexicana Alexa Grasso iba directa hacia la cima. Entonces, venció a Maycee Barber poco antes de alzarse con el cinturón del peso mosca femenino. La de Jalisco, actual número tres de ese peso, se cruzará en el UFC Seattle, por segunda vez, con la luchadora estadounidense, que ocupa la quinta posición y que aspira no sólo a la revancha, sino a acercarse a una pelea por el campeonato. Barber no pierde desde que lo hiciera en esa ocasión ante Grasso, hace cinco años.

Negociará el evento de la Casa Blanca con Topuria en mente

No fueron estos dos combates el único anuncio que hizo Dana White esta pasada madrugada, ya que confirmó que en breve va a comenzar a negociar las peleas para el evento más esperado del año, el que se va a celebrar en la Casa Blanca el 14 de junio.

En este sentido, aseguró que se empezará a tratar tras la celebración del primer evento numerado del año, cuando ya esté claro quien es el campeón interino del peso Ligero entre Pimblett y Gaethje, lo que indica que tienen a Ilia Topuria en la mente. "Tengo Zuffa Boxing el 23 de este mes, el 24 es UFC y tan pronto como terminen esas dos peleas, comienzo a trabajar en las peleas de la Casa Blanca", avisó.

Sobre ese evento cada vez aparecen más datos, como que los luchadores saldrán del Despacho Oval o que, como ya dijo el propio Donald Trump, se creará un 'estadio' para 5.000 personas y 85.000 más lo seguirán por las pantallas que se instalarán en el parque cercano.

La UFC, por último también ha hecho oficial en las últimas horas más peleas interesantes, en este caso del UFC México del 28 de febrero que va a liderar el duelo entre 'El Asesino Baby' Brandon Moreno y el kazajo Asu Amabayev. Y que tendrá antes una nueva cita de 'El Doctor' David Martínez, en su caso ante el ecuatoriano Chito Vera, quien hace poco más de un año peleó por el título mundial del peso Gallo.