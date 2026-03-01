Alex Pereira relega a Ilia Topuria en la UFC

Dana White anuncia el gran combate del UFC 327 y, con ello, da pistas sobre un evento de la Casa Blanca en el que cada vez está más lejos el español

Cada vez que Dana White, máximo dirigente de la UFC, anuncia que va a hacer una comunicación en directo a través de sus medios -Instagram en este caso- sube el pan. Con la expectación de conocer cómo será el evento de la Casa Blanca de junio y las dudas sobre lo que va a pasar con Topuria, con Makhachev, etc., la tensión es máxima y eso lo ha aprovechado White para hacer dos anuncios.

Por un lado que aún no va a anunciar cómo será la cartelera de la Casa Blanca, aunque está casi decidida. Y, por sus palabras, ese anuncio podría llegar en las dos próximas semanas. "Tendría que tener más información para vosotros, chicos... Esta semana debería anunciarlo. Esta semana debería ser anunciado", reconocía Dana White, que hará esperar un poco a sus seguidores antes de descubrirlo todo.

No obstante, lo que anunció por otro lado dio pistas muy claras para lo que espera en Washington. Si hace unos días, White desveló que Joshua Van iba a defender su cinturón del peso Pluma de la UFC ante el japonés Tatsuro Taira, pero no garantizó que fuera el combate estelar de ese UFC 327 de abril. Ahora ha confirmado que será el coestelar, ya que la gran pelea que encabezará esa velada será por el título del peso Semipesado entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg.

El checo y el neozelandés, números dos y tres del ránking de esa división, se cruzarán en el Kaseya Center de Miami para buscar el cetro que hasta ahora tenía Alex Pereira y que el brasileño deja vacante para subir al peso Pesado.

Ilia Topuria, a la copa del triple campeonato y del UFC Casa Blanca

Eso tiene dos consecuencias y en ambas está presente el nombre del español Ilia Topuria. Por un lado, que Alex Pereira luchará por ser el primer triple campeón de la UFC, un sueño que tenía Topuria y al que se adelanta el brasileño. Y, segundo, que su pelea podría encabezar el gran evento UFC de la Casa Blanca y dejar la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje para otra ocasión.

El nombre que se está barajando para enfrentarse a Alex Pereira sería nada menos que el considerado mejor peleador de la UFC de todos los tiempos, un Jon Jones que volvería de su retiro para vérselas con el brasileño. Y, en el caso de que éste no fuera finalmente el que firmase el contrato, la alternativa sería Ciryl Gane. Asi lo asegura el conocido analista canadiense Ariel Helwani.

El anuncio del rival de Pereira lo desencadenará todo

Una vez se concrete sí será uno u otro, en cascada llegarán los anuncios de ese esperado evento y del que se celebrará en la semana de la lucha de julio, en el que aparecen destacados los nombres que suenan para uno u otro. Es decir, Topuria, Makhachev o Conor McGregor.

La que es segura es la cartelera del UFC 327, donde aparte del Prochazka-Ulberg o del Van-Taira, en Miami también van a estar otros diez luchadores con ránking UFC y, entre otras peleas, a Manuel 'El Loco' Torres frente a Beneil Dariush, a Curtis Blaydes contra Josh Hokit, a Dominick Reyes y Johnny Walker, además de otros como Mateusz Gamrot, Azamt Murzakanov, Tatiana Suárez, Paulo Costa, Vicente Luque, Aaron Pico, Patricio Pitbull...