Enganchón y desafío confirmado entre Ilia Topuria y Jake Paul

El luchador español y el conocido streamer se picaron en directo tras las críticas de Ilia Topuria y la contestación de Paul

Ilia Topuria ha dado que hablar en las últimas horas tras desvelar su futuro inmediato y repasar toda la actualidad en el directo de Kick que hizo este jueves con Adin Ross. Allí dejó claro que peleará este verano, que seguramente será ante Justin Gaethje, que la UFC es la que pone rival y fecha -y él no se entromete-, que no sabe por eso si será en el evento de la Casa Blanca de junio, y también hizo una propuesta revolucionaria para combatir con Islam Makhachev sin tener que subir al peso Wélter.

Sin embargo, el momento cumbre del directo no fue charlando sobre su futuro, sino con un enganchón con el conocido streamer estadounidense Jake Paul, conocido por sus enfrentamientos sobre el ring y que viene, recientemente, de ver cómo Anthony Joshua le rompía la mandíbula en un combate de boxeo celebrado este pasado mes de diciembre.

Todo empezó con una pregunta sobre el boxeo de Paul, que es amigo de Adin Ross. Topuria no ocultó su admiración por cómo el streamer presenta sus combates o por sus cualidades como 'showman', pero con su boxeo fue muy crítico. "Me gusta como se representa a sí mismo. Como streamers es el que mejor lo hace, pero como boxeador, creo que apesta. Pero me gusta que siendo así de malo, lo haga todo de la manera en la que lo hace y cómo se promociona a sí mismo. No es un boxeador, no tiene las cualidades para ser un buen boxeador pero, aún así, está haciendo un buen trabajo porque vende más que la mayoría de la gente y gana incluso más que la mayoría de grandes boxeadores", afirmaba El Matador sobre el conocido youtuber.

Jake Paul llama y reta a Topuria

En ese momento, Paul llamó y ahí fue cuando ambos se picaron. "Te respeto hermano, creo que eres increíble. Simplemente creo que, si piensas que soy un mal boxeador, entonces deberíamos de hacer un sparring. A Paddy Pimblett le ofrecí mi jet privado y un millón de dólares, y aún así no quiso hacer el sparring. Cuando te patee el trasero en el entrenamiento... ¿Qué vas a decir? Eres un chico pequeño, mides 1,68 m...", le retó Jake Paul.

Y Topuria aceptó el reto. "Cuando quieras, hermano. Estoy abierto a eso. Por cierto... ¿Tu mandíbula ya está bien?", se burló el hispano-georgiano, recordando la paliza que Joshua le había dado hace unos meses. "Cuando tengas la mandíbula curada, hagámoslo. Sólo prepárate porque necesitarás otro período de tiempo para recuperarla. Te voy a poner a la altura de mis pelotas, te vas a quedar de rodillas", avisó Topuria.

Pese a que el pique siguió con la comparación de sueldos entre la UFC y Zuffa Boxing -promotora de boxeo de Dana White-, todo se tranquilizó y campeón del peso Ligero de la UFC sí tuvo buenas palabras para Paul sobre cómo hace su trabajo. "Una cosa que me gusta de ti, es tu actitud. Tienes una gran actitud y siempre te prestas para todo, no rehúyes de los retos. Si te pongo en un grupo de streamers o youtubers, creo que tú eres el mejor de todos. Pero si hablamos de los mejores, de grandes boxeadores, no te pondría en esa lista en la vida", sentenciaba Ilia Topuria.