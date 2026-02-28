Preocupación máxima por Jordan Díaz y hachazo de Fátima Diame

El campeón olímpico se da de baja del Campeonato de España y ahora tiene ocho días para lograr la mínima para el Mundial de Torun

El campeonato de España indoor, que se está disputando en Valencia, ha dejado triunfos sonados como el de la atleta local Fátima Diame, que ha conquistado su octavo título de campeona de España de salto de longitud en pista cubierta, tras imponerse con un último intento de 6,62 metros, con el que ha superado a la donostiarra Irati Mitxelena.

La emoción brilló en esta prueba del salto de longitud, ya que la atleta vasca le había arrebatado, por un centímetro (6,54 metros), la primera posición a Diame en su última tentativa. No obstante, la valenciana tenía una última oportunidad para contestarle y la aprovechó ante el delirio del público local.

En las pruebas combinadas, la madrileña Andrea Medina se ratificó en los Nacionales al apuntarse su cuarto título de campeona de España de pentatlón tras los que había ya sumado en 2017, 2023 y 2024.

Con un total de 4.161 puntos, la atleta de Tres Cantos superaba a Paula Pérez, segunda con un total de 3.976 puntos, y a Ivet Rovira, que acabó tercera con 3.935 unidades tras una espectacular actuación en la prueba final de 800 metros.

Tayb Loum sorprende a Pol Ferrer en el héptalon masculino

El héptalon masculino, por otro lado, cerró su primera jornada con el sorprendente liderato de Tayb Loum, que adelantaba al gran favorito Pol Ferrer tras haberse disputado las pruebas de los 60 metros, el salto de longitud, el lanzamiento de peso y el salto de altura. Loum tiene ahora 3.343 puntos, 19 más que Pol Ferrer.

Las pruebas de velocidad dejan emociones fuertes para el fin de semana tras las preliminares. La madrileña Blanca Hervás ya ha avisado en los 400 metros que este año va a dar guerra a Paula Sevilla, la defensora del título, y ha hecho la mejor marca. Markel Fernández y David García Zurita, con el permiso de Gerson Pozo, pelearán en esa misma distancia masculina. El oscense Pol Oriach apunta al título en los 3000 metros. La sevillana Alba Borrero manda un aviso a la campeona Esperança Cladera en los 200 metros femeninos...

Jordan Díaz, la gran duda para el Mundial de Torun

La gran ausencia de estos campeonatos es ya Jordan Díaz. El campeón olímpico de triple salto se daba de baja a última hora, según informó la propia RFEA, quien mandaba un mensaje de apoyo a uno de sus puntales tras los problemas que ha sufrido desde que se proclamara campeón en París 2024.

"Sabemos lo que significa no poder estar en la pista cuando más lo deseas. Todo nuestro apoyo y ánimo. Te esperamos", escribió la RFEA en redes sociales tras anunciar su baja.

Jordan Díaz afrontaba su primera competición del año para tratar de alcanzar los 16,90 metros de mínima para poder competir en los Mundiales de Torun (Polonia). Aún tendrá una semana para lograr esa mínima -hasta el 8 de marzo-, aunque se antoja complicado y preocupa no poder contar en el mundial polaco con uno de los mejores atletas.