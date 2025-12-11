Mohamed Katir no se rinde: "Los Ángeles 2028 es mi objetivo"

El atleta murciano, quien cumple una sanción de cuatro años sn competir por saltarse varios controles antidopaje, aspira a volver de cara a la mítica competición planetaria

Fue un gran palo, tanto para él como para el atletismo español. Mohamed Katir, uno de los mejores del panorama nacional hasta hace un par de años, se ha visto obligado a dejar de competir durante cuatro largos años. ¿El motivo? La sanción que le impuso World Athletics por saltarse varios controles antidopaje y que fue confirmada por el TAS. Un castigo tan severo podría acabar con la carrera de cualquiera; sin embargo, el murciano se ha recuperado del golpe y no solo habla de volver a la competición cuando se lo permitan, sino de hacerlo en un escenario magnífico como serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Mi objetivo es claro: Los Ángeles 2028. Aspiro a regresar con una mentalidad más madura y profesional, y poder compartir nuevos logros con todos vosotros. Os pido confianza y apoyo en esta etapa que marca el camino hacia mi regreso", comenta a través de su cuenta de Instagram.

Nacido en la localidad marroquí de Alcazarquivir y afincado desde los cinco años en la localidad murciana de Mula, fue sancionado por dos años en febrero de 2024 debido a una infracción de la normativa antidopaje. Si tal decisión fue un varapalo, la cosa se complicó aún más cuando poco después le doblaron el castigo...

Los logros de Mohamed Katir

Como decíamos, hasta su sanción el rendimiento que dio fue excelente. Así, hablamos de que el internacional por España ganó la plata mundial en los 5.000 metros de Budapest 2023, el bronce en los 1.500 de Eugene 2022 y la plata europea en los 5.000 de Múnich 2022, además del oro en los 1.500 de los Europeos de Chorzow 2023. Además, sigue siendo el plusmarquista nacional de 1.500, 3.000 y 5.000 en pista. Su suspensión le impidió disputar los Juegos de París 2024 tras lograr diploma en Tokio tres años antes al ser octavo en 5.000 metros.

Una reflexión muy personal

Echando la vista atrás y analizando lo que está viviendo en el presente, Katir tiene claro que este mal momento debe usarlo para hacerse más fuerte. "Esta etapa me ha permitido comprender en profundidad lo que implica ser deportista de élite. No se trata sólo de entrenar y competir, sino de gestionar cada detalle con rigor, rodearse de un equipo competente y contar con un entorno personal que aporte estabilidad y equilibrio".

"Agradezco a quienes han formado parte de mis éxitos y especialmente a quienes continúan a mi lado en este proceso de crecimiento. Mi compromiso sigue intacto, entreno cada día con disciplina, motivación y una convicción absoluta en mis capacidades. Estoy preparado para volver a competir al máximo nivel", finaliza.