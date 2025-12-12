Queralt Castellet arranca a lo grande en la Copa del Mundo con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

La rider española finaliza séptima en la prueba inaugural de la temporada de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard, que se ha celebrado en China

La medallista olímpica española Queralt Castellet sigue dando pasos de cara a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina D'Ampezzo 2026 y este viernes completó con un brillante séptimo puesto la prueba inaugural de la presente temporada de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard, disputada en la estación china de Secret Garden.

La rider española había alcanzado esta final con la cuarta mejor nota y con esperanzas de podio. Sin embargo, la puntuación de 54.25 que logró en esa final solo le dio para acabar séptima en una prueba en la que se impuso la surcoreana Choi Gaon, que ya había sido la mejor en la ronda previa, con 92.75. Tras Choi Gaon se colaron también en el podio la japonesa Rise Kudo, con una puntuación de 90.25, y la también china Xuetong Cai, con 80.50.

Pese a acabar con un puesto muy por debajo del que pasó a la final, este resultado es un gran paso para una Queralt Castellet que tiene en mente los próximo Juegos y que utilizará esta Copa del Mundo para ir preparando la cita italiana. "Seis Juegos para mí significa una suerte. Significa poderme haber dedicado todos mis días de mi vida a lo que me gusta, a mi pasión, al deporte... Si no me gustara, no estaría aquí", señala la de Sabadell en EP, donde asegura que, a sus 36 años, los Juegos 2026 le llegan en el mejor momento.

La rider catalana fue subcampeona olímpica en 2022 y del mundo en 2015, y en la Copa del Mundo ha logrado siete victorias y un total de 17 podios en halfpipe a lo largo de su dilatada carrera.

Y ha demostrado estar totalmente recuperada de la lesión que, en diciembre de 2023, casi le retira (se fracturó seis costillas y sufrió un neumotorax). Eso hace que estas actuaciones las valore más. "Lo más complicado es superar todo lo que conlleva mentalmente una caída así, porque no solamente es el miedo, es también todo lo que aprendes de todas las circunstancias. No vuelves como antes, vuelves con más experiencia", advierte.

"Nadie puede llegar a ponerme más presión que la que me he puesto yo en cada uno de los Juegos. Vas a por una medalla y hay muchísima presión propia, y de todos los que quieran o que quieras que también te pongan esa presión. Siempre hay mucha presión y no creo que vaya a ser muy diferente esta vez. Mi objetivo es mostrar el mejor 'snow' que haya conseguido hacer nunca", indica la rider española.

En esta prueba inaugural de la Copa del Mundo, los japoneses dominaron completamente la competición masculina y coparon el podio en Secret Garden. Ayumu Hirano (93.50), Yuto Totsuka (90.25) y Ruka Hirano (89.00) fueron los tres primeros.