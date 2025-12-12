El vuelco del equipo Movistar ya es oficial: Enric Mas al Giro y UIjtdebroeks al Tour

El ciclista de Artà hará su debut en la ronda italiana con el objetivo de pelear por la clasificación general y demostrar que sigue estando entre los mejores del pelotón

Los rumores han terminado por confirmarse. Si desde que el equipo Movistar fichó a Cian UIjtdebroeks se abrió la puerta a que este sustituyese a Enric Mas al frente de los telefónicos en el Tour de Francia, la presentación del equipo de cara al curso de 2026 lo ha confirmado, así como que el de Artà disputará por primera vez en su carrera el Giro de Italia.

Antes de batirse durante tres semanas sobre el asfalto italiano, Enric Mas participará en la próxima edición de la Challenge Ciclista Mallorca 2026, que se disputará del 28 de enero al 1 de febrero, siendo ese el momento en el que regresará al circuito después de cerrar su pasada temporada en la 'Grande Boucle' con una tromboflebitis en la pierna izquierda.

El corredor, que en pocas semanas cumplirá 31 años, retomará así la competición en su tierra natal y se convierte en uno de los grandes alicientes de esta nueva edición tras la confirmación del mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, durante la presentación oficial del equipo, la cual ha tenido lugar en una sala del Palau de Les Arts de València.

Hora de recuperar el ritmo

Unzué destacó el atractivo añadido de la contrarreloj por equipos entre Ses Salines y la Colonia de Sant Jordi, prueba en la que también estarán presentes el belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz, ambos del Red Bull Bora–hansgrohe. Mas por su parte está centrado actualmente en recuperar el ritmo.

"Estoy recuperado y con muchas ganas. Estoy empezando a entrenar, llevo poco en la bici, he ido algún día con la grupera y la verdad es que me está costando, vamos cogiendo poco a poco ritmo y lo que hemos perdido y espero empezar con buen pie la temporada 2026. Espero (volver) un poco mejor que antes", señala durante el señalado acto

Enric Mas, a por todas tras una complicada lesión

Como decíamos, Enric Mas espera regresar mejor de lo que estaba antes de tener que retirarse del Tour de Francia y ser operado de varices en la pierna izquierda a mitad de octubre; eso sí, admite que ha pasado por momentos muy complicados.

"Fue duro, es una lesión, son cosas del deporte y la vida y hay que aceptarlo y espero que no me vuelva a pasar hasta que me retire", concluye el balear, que no detalló cuándo piensa que estará listo para volver a competir al máximo nivel.