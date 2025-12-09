Tadej Pogacar saca la escuadra y el cartabón para la París-Roubaix 2026

Justo antes de comenzar la pretemporada con el equipo UAE, Tadej Pogacar se ha pasado por el recorrido de la París-Roubaix para estudiar algunos tramos de la misma de cara a la clásica que tendrá lugar en el mes de abril

Cuando Tadej Pogacar se plantea un reto va con todo a por él, y si no lo consigue a la primera, insiste, persevera e incluso busca un nuevo enfoque y conocimientos para acercarse a la victoria. Pues bien, justo eso es lo que está ocurriendo con la París-Roubaix.

Siendo un ciclista capaz de competir por todo sobre cualquier terreno, uno de sus grandes objetivos para 2026 es proclamarse por fin campeón en el 'infierno del Norte', algo para lo que ha hecho la maleta para ir a reconocer algunas zonas del 'monumento' en persona, sacando la escuadra y el cartabón para tener bien claro a que se enfrenta tras un año de debut en el que una caída le apartó de la victoria.

Así es. A punto de iniciar la concentración del equipo UAE en Benidorm (Alicante), Pogacar fue visto en el Carrefour de l’Arbre reconociendo el legendario sector de la París-Roubaix acompañado por sus lugartenientes Nils Politt y Tim Wellens, según refleja La Voix du Nord. Tal comportamiento deja en evidencia su deseo por retornar a tan dura carrera y añadir un monumento más a su palmarés, ya que es el único que le falta a su palmarés junto a la Milán-San Remo.

Su duelo con Mathieu Van del Poel

Fue uno de los grandes momentos de 2025. Tal y como se esperaba, el neerlandés Mathieu Van der Poel y Pogacar protagonizaron un mano a mano espectacular, pleno de talento y potencia, haciendo que los aficionados disfrutasen enormemente.

Si bien estuvieron juntos durante muchísimos kilómetros en los que los ataques y las respuestas fueron constantes, a falta de 37 kilómetros a meta Tadj sufrió una caída que le terminó por impedir luchar por el triunfo, ya que no pudo volver a conectar con su rival.

Desde la organización confían en sus posibilidades

El director de la carrera, Thierry Gouvenou, se ha unido a las voces que comentan las opciones de Pogacar para la próxima temporada, señalando que por supuesto está entre los favoritos a la victoria final.

"Fue fantástica la experiencia de ver a Pogacar en la carrera el año pasado. Obviamente tiene opciones de ganar, aunque tendrá que darlo todo para frenar a Van der Poel", comenta sobre una prueba que tendrá lugar el 12 de abril de 2026.