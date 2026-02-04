Patrick Lefevere no se muerde la lengua con Remco Evenepoel: "La UCI no dijo nada porque le tiene miedo a Red Bull"

El que fuese director del equipo Soudal-Quick Step durante dos décadas habla claro sobre la marcha del campeón belga a la estructura de Red Bull

Patrick Lefevere no se anda con rodeos. El mítico director del equipo Soudal-Quick Step, donde ha pasado más de dos décadas –incluidos siete años junto a Remco Enevepoel–, no está nada contento con el final del belga en el equipo y menos aún con el comportamiento del equipo comprador, un Red Bull-Bora-Hansgrohe que ya disfruta de un fuera de clase que por ahora cuenta todas las carreras de la presente temporada por victorias.

Lejos de pasar página y evitar hacer declaraciones al respecto, Lefevere pone el acento en la dirección de Red Bull-Bora, más en concreto en Ralph Denk, mánager del equipo, por las formas en las que se negoció el fichaje de Evenepoel.

"No me gusta cómo el ciclismo está encaminándose hacia los incumplimientos de contrato. Vendí el proyecto Remco a Soudal por cinco años. Y luego, después de tres años, empezaron los problemas. Ralph Denk le ofreció un contrato a Remco. Y después de eso, no paró. Incluso presenté una queja ante la UCI porque hay una norma que exige que las tres partes estén de acuerdo para que un ciclista rompa su contrato", comenta Lefevere en el podcast La Dernière Heure’s Radio Peloton.

Entrando más en detalle, a Lefevere también le duele la indefensión que han sentido en este caso, para lo cual señala directamente a una UCI que presenta sin poder real a la hora de poner orden entre los equipos más potentes del pelotón. "La UCI no dijo nada porque le tiene miedo a Red Bull. Si se lleva a juicio, Red Bull tiene recursos financieros ilimitados que llevarían a la UCI a la quiebra", subraya.

Las opciones de Van Aert y Ayuso

Cuestionado por la posición adoptada por Soudel-Quick Step, el belga de 71 años admite que hubo momentos en los que pudieron comportarse igual con algunas grandes figuras del pelotón, pero optaron por no hacerlo.

"En un momento dado, pude haber contratado a Wout van Aert. Le dije que podía unirse a nosotros si pagaba la indemnización por romper su contrato, pero no lo hizo. Hablé de Ayuso con su padre, un hombre muy inteligente, y me dijo hace dos años que tenía la intención de cumplir su contrato", sentencia.

Aviso claro a Remco Evenepoel

Aunque no puede definir la decisión del campeón del mundo contrarreloj como un error, sí le deja claro que las puertas están cerradas en caso de arrepentimiento. "Entiendo que te canses de tu entorno. Y bueno, también entiendo que, si eres ambicioso, pienses que hay más posibilidades en otro lado. Solo espero que no pida volver dentro de dos años", concluye.