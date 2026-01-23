La Clásica Jaén Paraíso Interior celebra la participación de Tom Pidcock: "Hace apenas cinco años no podía imaginar un cartel de este nivel"

El campeón olímpico y mundial estará presente en la cita del 16 de febrero, a la cual también acudirán grandes equipos como UAE Team Emirates y Red Bull-Bora

La Clásica Jaén Paraíso Interior está de celebración. A través del esfuerzo organizativo y la ilusión por hacerse un sitio en el calendario ciclista, la prueba andaluza ha dado un nuevo paso al frente de cara a la cita del lunes 16 de febrero, la cual se desarrollará a través de 169 kilómetros y contará con la presencia de todo un campeón del mundo y olímpico como Tom Pidcock.

Así es. Tras anunciar la presencia de formaciones de primer nivel como UAE Team Emirates, Red Bull Bora Hansgrohe, Soudal Quick Step –que acudirá con Mikel Landa– y Bahrain Victorious, la organización ha comunicado la participación del Pinarello-Q36.5, que acudirá liderado por el británico Tom Pidcock.

"Que Tom Pidcock acuda a nuestra carrera es una gran ilusión", señala su organizador, Pascual Momparler, quien subrayó que contar con un campeón olímpico y mundial "refrenda el prestigio de la Clásica Jaén Paraíso Interior y confirma el crecimiento de una carrera que hace apenas cinco años no podía imaginar un cartel de este nivel".

El excelente recorrido profesional de Tom Pidcock

Nacido en Leeds en 1999, Tom Pidcock conquistó el oro olímpico en bicicleta de montaña (MTB) en Tokio, varios títulos mundiales de bicicleta de montaña y el maillot arcoíris de ciclocross, demostrando su versatilidad.

En carretera, forjó su palmarés con el Ineos Grenadiers, con el que logró una victoria de etapa en el Tour de Francia en Alpe d’Huez, además de triunfos en clásicas de prestigio como la Amstel Gold Race y la Strade Bianche.

Tom Pidcock, el gran referente del equipo suizo

En su nueva etapa con el Pinarello-Q36.5, Pidcock se ha convertido en la gran estrella de la estructura suiza. En la última temporada sumó cinco victorias, firmó actuaciones de alto nivel y alcanzó el mayor hito del conjunto en 2025: el podio de la Vuelta a España, compartido con Jonas Vingegaard y João Almeida.