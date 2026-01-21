Tadej Pogacar ya sabe lo que se encontrará en la nueva Strade Bianche

El ciclista esloveno puede convertirse este mes de marzo en el más condecorado de la historia de la prueba superando a Fabian Cancellara

Poco a poco vamos conociendo más detalles de la temporada ciclista de 2026, incluyendo por supuesto los cambios en las diferentes pruebas de la misma. Pues bien, ahora es el propio Tadej Pogacar quien ya tiene claro a qué deberá enfrentarse en la nueva Strade Bianche.

La carrera, la cual cumple 20 ediciones y se disputará el próximo 7 de marzo, contará con la participación del doble campeón mundial esloveno, quien tras ganarla en tres ocasiones sabe ya que está vez será algo menos exigente, ya que los organizadores han eliminado dos tramos de grava tanto para la carrera masculina como para la femenina.

Tras tal determinación, el número de tramos sin pavimentar pasará de 16 a 14, y para mujeres de 13 a 11. Esto deja 64 kilómetros por los caminos de tierra para hombres y 33 kilómetros para mujeres. El número total de kilómetros también disminuye en ambas categorías: para los hombres de 213 a 201, para las mujeres de 136 a 131.

Los puntos en los que tendrán lugar los cambios

En cuanto a en qué momento de la carrera se darán las variantes, tenemos que estas tendrán lugar en la primera parte de la carrera. Así, el final de la salida y llegada en Siena, que incluye dos tramos del Colle Pinzuto y Le Tolfe, se mantiene sin cambios, mientras que la emblemática meta vuelve a estar en la Piazza del Campo.

Tanto la carrera femenina como la masculina de la Strade Bianche se disputarán el sábado 7 de marzo de 2026. Pogacar y Wout van Aert, entre otros, ya han confirmado su participación, y para el esloveno será uno de los principales objetivos de la temporada en clásicas.

Tadej Pogacar y el reto de dejar atrás a Fabian Cancellara

El cuatro veces ganador del Tour de Francia ha sido el gran dominador de la Strade Bianche desde hace años. De este modo, se impuso en 2022 y repitió éxito tanto en 2024 como en 2025. En todas esos ocasiones ganó en solitario. En 2024 se marchó solo a 81 kilómetros de meta y el año pasado tiró de épica al caerse a 50 del final, remontar y volver a vencer sin que nadie le tosiese.

Con ese número de triunfos, tres, el esloveno iguala los que tiene en su haber otro de los mejores corredores de clásicas que ha dado la historia del ciclismo, Fabian Cancellara. Si se impone en 2026 se quedará solo en lo más alto de la historia de esta clásica.