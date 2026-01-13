Jonas Vingegaard anhela lo que Pogacar aún no ha logrado: “Estoy muy motivado y feliz por la decisión que hemos tomado”

El líder del Team Visma ha desvelado la primera parte de su temporada 2026 y confirma que va a por el triplete

El Team Visma y, entre otros, su líder Jonas Vingegaard han desvelado este martes parte de su calendario, sus objetivos de la temporada 2026 y la presencia de sus corredores en determinadas carreras, entre ellas una Volta a Cataluña que contará con el gran ciclista danés, que vuelve así a España tras coronarse en La Vuelta 2025.

Los anuncios y declaraciones han llegado vía comunicado, aunque el equipo neerlandés ha celebrado una presentación en su concentración en tierras españolas, concretamente en La Nucia. Allí ha confirmado lo que ya se intuía, que Vingegaard irá a por el Giro y que tratará de lograr lo que muy pocos han conseguido, entre ellos su gran rival, Tadej Pogacar: ganar las dos primeras grandes de la temporada.

Y de paso proclamarse campeón de las tres grandes, algo que aún tienen menos y que aún no ha conseguido, precisamente, un Pogacar que aún le falta coronarse en la Vuelta a España. “Estoy muy motivado y feliz por la decisión que hemos tomado”, señala un Jonas Vingegaard al que le gusta probar cosas nuevas y suele variar su calendario de un año para otro. “Voy emocionado al Giro. Necesitaba un cambio. He ganado el Tour y la Vuelta y también quiero el Giro", afirma el danés.

Vingegaard, contra Evenepoel, Enric Mas, Landa...

Allí se enfrentará, entre otros, con Joao Almeida como líder del UAE Team Emirates o con un Remco Evenepoel que se estrenará con el Red Bull. Así mismo, allí también estará Mikel landa al frente del Soudal o un Enric Mas que este año ha cambiado su calendario para estar en la ronda italiana.

“Llevo un tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más grandes del calendario y además, una que nunca he disputado. Tengo muchas ganas de vivirla y ahora parece el momento perfecto. Ganar la Vuelta el pasado otoño solo me da más motivación para ir con todo a por la victoria también en Italia. Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección", indicaba Vingegaard.

El danés comenzará a competir en el UAE Tour y la siguiente gran vuelta será la Volta a Catalunya, que le servirá para preparar su estreno en el Giro. Con lo que no podrá contar es con alguien que esperaba a su lado, el vigente campeón, Simon Yates. “Contábamos con él para todos los planes, pero tenemos que aceptarlo”, reconoce el nórdico sobre la retirada del británico, apoyo clave, sobre todo, para luchar con Pogacar en el Tour. "Es un paso atrás para el equipo, ya que iba a ser una parte importante para el Tour", añade un Vingegaard que respeta la decisión del que hasta hace una semana era su compañero.