Así será el Mundial de Ciclismo Montreal 2026: fecha, distancia, recorrido y subidas

Tadej Pogacar buscará su tercer título en carreteras canadienses, el cual le situaría igualado con los mejores de la historia en esta emblemática competición

La temporada ciclista de 2026 apenas ha comenzado, pero ya sabemos cómo terminará. Siendo siempre la última gran prueba del año, la UCI ha anunciado ya cómo será con exactitud el Mundial de Ciclismo en Ruta de Montreal 2026, el cual se celebrará del 20 al 27 de septiembre y constará de hasta 13 pruebas en su programa.

Comenzando por las competiciones absolutas en categorías masculina y femenina, tenemos que la carrera de hombres constará de 373,7 km con 3.803 metros de desnivel en la que Tadej Pogacar defenderá su actual corona, mientras que la de mujeres tendrá 180,4 km y 2.570 metros con la local Magdeleine Vallieres como vigente campeona.

La UCI ha anunciado el programa y algunos detalles de la cita que tendrá lugar en la metrópoli canadiense, la ciudad más grande de la provincia de Quebec. Siendo el mayor evento deportivo organizado en Montreal desde los Juegos Olímpicos de Verano de 1976, este contará con 13 pruebas en el programa (contrarreloj individual, carreras en ruta y contrarreloj por equipos - relevos mixtos) y unos 1.000 corredores compitiendo en las categorías Elite, Sub-23 y Junior, tanto hombres como mujeres.

En cuanto recorrido de las carreras de ruta de los equipos Élite Masculino y Élite Femenino, nos encontramos con que estas comenzarán en Brossard, ciudad situada al sur de Montreal, en la región de Montérégie. Los hombres pasarán luego por otros siete municipios de la región: Carignan, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-sur-Richelieu y Saint-Mathias-sur-Richelieu. Las mujeres por su parte recorrerán Brossard, Carignan, Chambly y Richelieu. Esta primera parte del recorrido, a lo largo de la orilla sur del río San Lorenzo. Entre ríos y colinas, tierras de cultivo y centros urbanos, la ruta también ofrecerá una inmersión en el rico patrimonio histórico, cultural y natural de Montérégie.

Las dificultades del Mundial Montreal 2026

Dirigiéndose tanto hombres como mujeres al circuito final del Monte Royal a través del puente Samuel-De Champlan, los primeros donde darán 12 vueltas, mientras que las chicas se quedarán en 8. Y sí, habrá desafíos importantes con tramos con pendientes superiores al 11 por ciento, así como el falso llano que asciende por la Avenue du Parc, que servirá de meta para las 13 pruebas.

La carrera Élite Masculina cubrirá 273,7 km con 3.803 m de desnivel positivo, mientras que la carrera Élite Femenina abarcará 180,4 km con 2.570 metros de desnivel positivo. La mayor parte de este circuito se ha utilizado desde 2010 para el Gran Premio Ciclista de Montreal, del UCI WorldTour.

Una contrarreloj común a hombres y mujeres

En lo que concierne a las contrarreloj individuales, los ciclistas de élite masculino y femenino compartirán el mismo recorrido (39,2 km y 220 m de desnivel positivo) trazado alrededor de Montreal. La ruta pasará, en particular, por el Viejo Montreal, por el Circuito Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio de Fórmula 1, y el Parque Jean-Drapeau, un parque emblemático creado para la Expo 67, compuesto por dos pintorescas islas en el corazón del río San Lorenzo, antes de cruzar el Puente de la Concordia para regresar al corazón de la ciudad.