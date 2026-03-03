UEFA y CONMEBOL ya comienzan a valorar soluciones para la Finalissima entre España y Argentina

Aunque el partido no está oficialmente cancelado aún, desde la UEFA "monitorizan" la situación de Qatar al detalle. Allí sólo se jugará si se garantiza plena seguridad, algo que se antoja poco probable. Ya se contemplan alternativas: Miami y Londres

La Finalissima sigue en pie y, por ahora, España y Argentina se verán las caras en Doha el próximo 27 de marzo. Sin embargo, a nadie se le escapa que la tensión en Oriente Medio sigue al alza y que los bombardeos de Irán sobre territorio qatarí por ser un aliado estratégico de Estados Unidos convierten el país en un foco de peligro para los internacionales españoles y argentinos, así como para el resto de expediciones y aficionados que tienen pensado darse cita allí.

Por el momento todo está en manos de la UEFA, organismo que organiza el partido junto a CONMEBOL y que en un comunicado emitido en las últimas horas asegura que está “monitorizando la situación” en Catar, así como que está “evaluando cuidadosamente todos los desarrollos de la situación en cooperación con la CONMEBOL y el COL”.

Este pasado lunes, de hecho, se iniciaron las conversaciones entre todas las partes implicadas, tratándose las diferentes soluciones que existen sobre la mesa, aunque la disputa de la Finalissima, de momento, sigue en pie. Aunque la Federación de Catar ha suspendido todas sus competiciones y encuentros en su territorio, la Finalissima es organizada por el Comité Supremo qatarí, de ahí que por el momento su devenir sea diferente.

En cualquier caso, parece evidente que la situación en Qatar no es la más idónea para llevar a cabo un partido internacional de esta índole en su territorio, de ahí que ya se estén barajando otras opciones. UEFA, CONMEBOL, RFEF y AFA ya han dejado claro que tan sólo llevarán a sus representantes a Qatar en caso de plena seguridad, lo que hoy por hoy no puede asegurarse por nadie.

El problema en este asunto, como casi todo actualmente en el mundo del fútbol, es lo económico. La Finalissima es un evento que excede a la QFA (Qatar Football Asociation), siendo organizado el partido en el estadio Lusail de Doha por parte del Comité Supremo de Catar. O lo que es lo mismo, las altas esferas del país, que quieren usar esta final entre el campeón de Europa y el de Sudamerica como un nuevo escaparate futbolístico para Catar. Lógicamente, el llevarse un encuentro así a territorio catarí implica importantísimas sumas de dinero que ahora se perderían, en el caso de tener que suspenderlo.

Según informa El Periódico, por fuentes consultadas en la RFEF, el contrato alcanzado con Catar por la Finalissima no contempla ningún tipo de cláusula que barajara la posibilidad de suspenderse por un bombardeo o ataque militar de otro país, lo que permitiría a los cataríes liberarse del compromiso de asumir ese pago si no se juega.

Miami y Londres, alternativas al estadio Lusail de Doha

A poco más de 20 días para la fecha fijada para la Finalissima en Doha, las autoridades ya han comenzado a barajar alternativas. Según avanza el diario argentino Olé, se barajan como sedes Miami y Londres. En la alternativa estadounidense, de hecho, se disputarán siete partidos del Mundial 2026, mientras que la opción británica se corresponde más a una cuestión histórica. De hecho, allí se disputó la edición de 2022, venciendo la Argentina de Scaloni a Italia.

En principio, la fecha no se vería alterada, lo que dificultaría notablemente, entonces, que pudiera disputarse. Y es que el Hard Rock Stadium de Miami albergará el Master 1000 de Miami entre el 18 y el 29 de marzo. Habrá que ver, entonces, cuál es la solución que se encuentra con la disputa de la Finalissima. Luis de la Fuente, en cualquier caso, ya lo tiene claro: “Buscar otra sede”.