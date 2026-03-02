Alarma en Portugal: Cristiano Ronaldo se lesiona y enciende las dudas rumbo al Mundial 2026

Portugal aguarda el parte médico de Cristiano Ronaldo tras retirarse con molestias en el último partido del Al Nassr FC, a solo tres meses del Copa Mundial de la FIFA 2026

La preocupación se ha instalado en Portugal tras la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo este fin de semana con el Al Nassr FC. A poco más de tres meses del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, cualquier contratiempo físico en el capitán luso genera inquietud, especialmente cuando podría tratarse de su última gran cita internacional.

Una victoria con sabor agridulce

El conjunto dirigido por Jorge Jesús logró una remontada importante frente al Al-Fayha FC (3-1) para recuperar el liderato liguero. Sin embargo, el foco dejó de estar en el resultado cuando, cerca del minuto 80, Ronaldo pidió el cambio tras notar molestias musculares.

El delantero, que previamente había fallado un penalti en los primeros compases del encuentro, abandonó el terreno de juego con visibles gestos de dolor. Ya en el banquillo, permaneció con hielo en la parte posterior de la pierna mientras el partido llegaba a su fin. Las imágenes encendieron todas las alarmas tanto en Arabia Saudí como en su país natal.

Fatiga muscular... pero pendiente de pruebas

Tras el encuentro, Jorge Jesús ofreció las primeras explicaciones: confirmó que el atacante sufrió fatiga muscular y que el cuerpo médico realizaría pruebas inmediatas para determinar el alcance exacto de la dolencia. Aunque en principio no se habla de lesión grave, la edad del futbolista —41 años— obliga a extremar la prudencia en la recuperación.

No es la primera vez en las últimas semanas que Ronaldo tiene que ser sustituido antes de tiempo. Ya había sido reemplazado en un compromiso anterior frente al Al-Najma SC, lo que aumenta la vigilancia sobre su estado físico en el tramo decisivo de la temporada.

El Mundial 2026, el gran objetivo

La cercanía del Mundial añade dramatismo a la situación. Ronaldo aspira a disputar su sexto Mundial, un hito histórico que lo colocaría en un registro inédito y lo mantendría a la par de Lionel Messi si el argentino también confirma su presencia con su selección.

Para el seleccionador portugués, Roberto Martínez, el capitán sigue siendo una pieza fundamental en el esquema competitivo. De ahí que la federación y la afición sigan con atención el parte médico que determinará si se trata solo de una sobrecarga puntual o de algo más complejo que pueda afectar su preparación.

Objetivos pendientes y calendario incierto

Más allá del plano internacional, Ronaldo mantiene metas personales ambiciosas, como alcanzar la cifra simbólica de los 1.000 goles en su carrera profesional. Cada partido es clave en esa carrera contrarreloj.

En lo colectivo, el Al Nassr atraviesa un momento crucial en la lucha por el campeonato. Además, tenía previsto disputar los octavos de final de la Liga de Campeones asiática frente al Al-Wasl FC, aunque la Confederación Asiática de Fútbol decidió aplazar los encuentros de la Región Oeste debido a la situación geopolítica en Oriente Medio.

Por ahora, el mensaje oficial transmite calma moderada. No obstante, hasta que se conozcan los resultados médicos definitivos, Portugal seguirá pendiente del estado físico de su máximo referente, consciente de que cualquier contratiempo podría alterar el sueño de ver a su capitán liderando al equipo en la próxima Copa del Mundo.