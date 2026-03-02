Asensio llama a la puerta de la selección con otra actuación decisiva

Marco Asensio lideró la reacción del Fenerbahçe con dos acciones decisivas para rescatar un empate que mantiene viva la pelea por la liga

El futbolista español volvió a ser decisivo en la Superliga turca, firmando una actuación determinante para evitar la derrota de su equipo ante el Antalyaspor (2-2). Aunque el empate supo a poco en la pelea por el campeonato, la influencia de Asensio fue clave para rescatar un punto cuando el panorama parecía muy oscuro.

El conjunto dirigido por Zeki Gole —que atraviesa un momento exigente en la temporada— sumó su segundo empate consecutivo, un resultado que le aleja del liderato que actualmente ostenta el Galatasaray SK. El cuadro de Estambul queda ahora a cuatro puntos de la cima tras no aprovechar la oportunidad de recortar distancias.

Un partido que se complicó antes del descanso

El Fenerbahçe arrancó con intensidad y dominio territorial, pero la eficacia fue del lado local. En el minuto 43, una acción ofensiva terminó con el balón en su propia portería tras una desafortunada intervención defensiva, lo que significó el 1-0 antes del descanso.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Antalyaspor amplió su ventaja con un cabezazo de Sander Van Streek tras un centro preciso desde la derecha. Con el 2-0 en el marcador, el encuentro parecía encaminarse hacia la primera derrota liguera del curso para el conjunto visitante.

Asensio toma el control

En el momento más delicado emergió la figura de Marco Asensio, que asumió el mando del juego y cambió la dinámica del partido. El español, que atraviesa una notable racha goleadora y asistente, se echó el equipo a la espalda cuando más lo necesitaba.

Primero filtró un centro medido que fue rematado de cabeza por Sidiki Cherif para reducir distancias. Poco después, volvió a aparecer con un envío potente desde la banda derecha que terminó en autogol de un defensor rival, estableciendo el 2-2 definitivo.

En los últimos compases, el exjugador del Real Madrid CF estuvo a punto de culminar la remontada con un cabezazo que pasó muy cerca del poste. No logró completar la gesta, pero su impacto fue indiscutible.

Números que respaldan su momento

Las estadísticas reflejan el gran rendimiento del mallorquín: suma 11 goles y 9 asistencias en 20 partidos ligueros, cifras que lo convierten en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato otomano. Su influencia en el juego ofensivo del Fenerbahçe es cada vez mayor, tanto en la creación como en la definición.

Pese a la reacción en la última media hora, el empate supone un freno en la carrera por el título. El equipo acumula ya nueve igualadas en el campeonato y ha dejado escapar puntos importantes en las últimas jornadas, incluida la anterior frente al Kasimpasa.

La lucha por el título y el horizonte internacional

El pulso con el Galatasaray se mantiene abierto, pero cada jornada aumenta la presión. El margen de error se reduce y el Fenerbahçe necesitará una racha de victorias para recuperar terreno en la clasificación.

En el plano individual, Asensio sigue enviando mensajes claros de cara a una posible convocatoria con la selección española en los próximos compromisos internacionales con el Mundial en el horizonte. Su estado de forma, liderazgo ofensivo y regularidad lo posicionan como un candidato firme para volver al escaparate internacional.

Por ahora, el Fenerbahçe sigue vivo en la pelea, sostenido en gran parte por el talento y la personalidad de un Asensio que, jornada tras jornada, demuestra que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera reciente.