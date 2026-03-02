El fichaje obligatorio de Nico González, más en el aire que nunca

Por culpa de las lesiones, el argentino ha visto que su importancia en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone ha caído. El extremo tendría que jugar casi todos los partidos de LaLiga que restan para que el Atlético de Madrid tenga que ejecutar de manera obligada la opción de compra que tiene sobre él

Se ha complicado el fichaje de Nico González por el Atlético de Madrid en las últimas semanas por culpa de los problemas físicos que ha padecido. El club rojiblanco tiene la opción de comprar al extremo por unos 32 millones de euros, una posibilidad que se convertiría en obligatoria si el argentino juega el 60 por ciento de los partidos de LaLiga, 21 de 35 exactamente. Situación que no está nada clara que se dé y que hace que actualmente el traspaso esté en el aire.

Las lesiones han bajado las opciones de que Nico González se quede en el Atlético de Madrid

Nico González se ha quedado prácticamente sin margen de error para cumplir los requisitos para que la opción de compra que tiene el Atlético de Madrid para ejecutar su fichaje se convierta en obligatoria.

Para que el Atlético de Madrid estuviera obligado a pagar 32 millones de euros a la Juventus, club que lo cedió el pasado verano, tiene que jugar un total de 45 minutos en al menos 21 de los 35 partidos de LaLiga. El extremo comenzó siendo importante y todo apuntaba a que iba a conseguir dicho objetivo, pero sus últimos problemas físicos han hecho que todo esté en el aire.

En la actualidad, Nico González sólo ha disputado 45 minutos en 13 partidos de lo que va de LaLiga. Esto quiere decir que el argentino debe jugar, al menos, ese minutaje, en 8 de los 12 partidos que restan para obligar al Atlético de Madrid a ficharlo. Una situación nada sencilla debido a la alta competencia que existe en el equipo rojiblanco y a que el propio jugador está volviendo de una lesión.

A Nico González no le queda otra que seguir trabajando al máximo e intentar jugar lo máximo posible. El argentino, de 27 años, ya dijo semanas atrás que le gustaría quedarse en el club madrileño más tiempo. "Obviamente, desde que me puse esta camiseta, que no me gustaría soltarla. Depende de mí del míster y de cumplir ese objetivo que me puse en la cabeza", afirmó antes del partido de UEFA Champions League contra el Bodo-Glimt..

Si no juega el número de partidos, el Atlético de Madrid puede negociar su fichaje en otros términos

Si Nico González no acaba jugando ese número de partidos, ni mucho menos hay que descartar su continuidad en el club rojiblanco de cara a próximas temporadas.

El Atlético de Madrid tiene la opción de volver a sentarse con la Juventus para renegociar otros términos para intentar acordar el fichaje de Nico González.

Por tanto, no hay que dar nada por definitivo sobre el futuro deportivo de Nico González.