Del derbi sevillano a protagonista en el Barcelona-Atlético de Copa del Rey

Poco descanso va a tener el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea. Tras ser el juez de la contienda entre el Betis y el Sevilla el pasado domingo, ahora le toca ser quien dirija la vuelta de la semifinal copera entre azulgranas y rojiblancos

Ricardo de Burgos le muestra amarilla a Isaac Romero por quitarse la camiseta en la celebración de su gol. IMAGO

Sólo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el Barcelona le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la ida. Fue en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17 frente al PSG, con Luis Enrique en el banquillo, y el partido de vuelta terminó en 6-1, con un tanto sobre la bocina de Sergi Roberto. Y son muchos los que piensan que dicha remontada no hubiera sido posible sin la ayuda arbitral que recibieron los azulgranas, como el riguroso penalti que le pitaron a Luis Suárez.

Por eso, cuando el balón comience a rodar este martes en el Camp Nou, serán muchos los ojos que estén pendientes del colegiado del encuentro, cuyo papel podría resultar decisivo también. Afortunadamente para los atléticos, ahora ya sí hay VAR, donde estará Daniel Jesús Trujillo.

Y el encargado de dirigir la vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid será el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea. El mismo que fue elegido para arbitrar el Betis-Sevilla que se disputó el pasado domigno en La Cartuja y que terminó en empate a dos.

Fue un partido de guante blanco para el colegiado bilbaíno, pero con algunas jugadas interpretables de las que salió airoso ante la crítica. Sólo tuvo que amonestar a los locales Antony (m.24), Llorente (m.74) y Natan (m.82), y a los visitantes Suazo (m.11), Isaac Romero (m.85) y Juanlu (m.89).

El momento más caliente lo tuvo en la celebración del gol de Isaac Romero, donde se formó una trifulca con los jugadores béticos que calentaban en la banda por haber colocado la camiseta encima del banderín bético. Y lo solucionó por la vía rápida, con amarilla para el delantero sevillista y recogiendo las dos botellas que le lanzaron desde la grada. Y en las jugadas polémicas que hubo, acertó.

Así, en menos de 48 horas, le va a tocar lidiar con otra ardua faena, esta vez en la otra punta del país y con Flick y Simeone jugándose un billete para la final de Sevilla.

Las estadísticas del Barcelona desde su regreso al Camp Nou

Es cierto que Barça está en un buen momento, pero el 4-0 lastra casi todas sus opciones. En aquel partido, los azulgranas se quejaron del 4-1 anulado a Cubarsí por Juan Martínez Munuera, polémica que todavía no ha quedado del todo clara.

Desde su regreso al Spotify Camp Nou, los de Flick han sumado diez victorias en diez partidos, en una serie en la que se ha medido a Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra.