Pedri y el detalle con el que contará el Barcelona ante el Atlético de Madrid: "Eso el martes nos juega a favor"

El centrocampista canario, que está de regreso tras un mes lesionado, apunta las claves de la vuelta de semifinales de Copa del Rey frente a los de Simeone, dónde tendrán que remontar el 4-0 de la ida. En este sentido, el jugador de 23 años recalcó el hecho de que la plantilla de Hansi Flick sea "joven"

Pedri ya está de vuelta con el Barcelona. El jugador de 23 años se recuperó de su lesión, que le hizo perderse un total de siete partidos, y ya está a disposición de Hansi Flick, con el que ha jugado más de 60 minutos repartidos en los dos últimos encuentros. De esta manera, el centrocampista canario ya pone el foco en lograr la remontada ante el Atlético de Madrid, en la vuelta de semifinales de Copa del Rey. El equipo azulgrana no lo tendrá nada fácil, ya que los de Simeone vencieron en la ida, en el Metropolitano, por un contundente 4-0.

Pedri cuenta sus sensaciones previas antes de enfrentarse al Atlético de Madrid

En este sentido, Pedri ha concedido una entrevista a, Gol a Gol de TV3, donde ha resaltado las "ganas" por el partido contra el Atlético de Madrid de mañana en el Camp Nou: "Estoy con ganas del martes. Tengo ganas de que llegue el partido. Me encuentro muy bien. Tengo ganas de seguir jugando y encontrando sensaciones". Por otro lado, el centrocampista canario habló del problema de las lesiones: "Las lesiones son cosas que pueden pasar en el fútbol. La temporada pasada en ese aspecto fue espectacular, pero sabía que en algún momento podían llegar. Lo importante es que paren y disfrutar de ahora que viene lo bueno".

Además, Pedri recordó la ida de semifinales de Copa del Rey en el Metropolitano, que el canario no pudo jugar por lesión: "La primera mitad es de las peores que hemos hecho esta temporada. No hicimos nada de lo que estamos acostumbrados ni con pelota ni sin ella. Nos pasaron por encima, pero el martes tenemos una posibilidad de revancha. El año pasado ya remontamos partidos en los que teníamos el marcador en contra". Por otra parte, el jugador de 23 años valoró el estado de forma de Lamine Yamal, que viene de hacer un hat-trick en la victoria contra el Villarreal: "Lo de Lamine Yamal se lleva con normalidad, pero sigue sorprendiendo. Marca muchas diferencias con la edad que tiene. Lo ves como algo normal, pero no es normal lo que está haciendo. Contento de poder ayudarle, que sonría como dijo en la entrevista, que eso es bueno para nosotros".

Pedri explica cómo analiza al rival

Pedri también fue preguntado por la forma de juego y cómo analiza al rival: "En el juego siempre que empieza un partido veo al equipo rival, analizarlo y ver dónde podemos buscar los espacios, cómo presionan y entender qué requiere el partido. A veces sale y a veces no. Intento anticiparme a lo que va a pasar, estar un segundo antes. Si tengo que meter el cuerpo normalmente salgo perdiendo. Te llevas más balones por intuición. Es mucho más incómodo jugar con alguien pegado todo el rato. Normalmente intentó que salga de posición. Soy un jugador que quiere la pelota y cuándo tengo a alguien así les digo a mis compañeros que me la intenten dar y si está pegado se la devolveré. Intentó que se vuelva un poco loco moviéndome".

Por último, al igual que hizo Laporta en su valoración del encuentro ante el Atlético de Madrid, Pedri concluyó dejando un mensaje de cara al aficionado del Barcelona y la confianza en la remontada: "Si fuimos capaces de remontar partidos en 20 minutos ¿por qué no podemos remontar en 90? Si hay algún equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros. Somos una plantilla joven, con un punto de inconsciencia y eso el martes nos juega a favor".