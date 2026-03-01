Lewandowski dice adiós a la 'final' contra el Atlético de Madrid: parte médico de su lesión

Hansi Flick no podrá contar este martes, en la cita que tendrá lugar en el Camp Nou ante los de Simeone, con Lewandowski, que sufrió una fractura ósea, durante el partido de ayer domingo frente al Villarreal, que le hará perderse el decisivo encuentro copero

El Barcelona confirmó una jornada más el liderato en LaLiga EA Sports con la victoria al Villarreal en el Camp Nou. Un sensacional Lamine Yamal volvió a dejar en lo más alto de la tabla al conjunto de Hansi Flick. Tras ello, el equipo azulgrana ya pone el foco en el encuentro de este martes ante el Atlético de Madrid, en la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Para esta cita, el técnico alemán no podrá contar con Lewandowski, que recibió un traumatismo en el choque frente a los de Marcelino y las pruebas han confirmado la baja del polaco.

Nuevo contratiempo para Hansi Flick y Lewandowski

Lewandowski viene de ver puerta en la goleada al Villarreal, pese a que salió suplente y tuvo 24 minutos. Tras ser titular en la victoria frente al Levante, Hansi Flick decidió apostar por Ferran Torres en el once inicial. Sin embargo, el polaco demostró lo que mejor sabe hacer, pero en esta ocasión saliendo desde el banquillo. Con este, ya son 11 tantos los que ha logrado el ex del Bayern de Munich en LaLiga EA Sports, además de los dos que ha conseguido en siete partidos de la UEFA Champions League. Por ello, con su futuro todavía pendiente de quedar resuelto, el jugador de 37 años sigue dando fe de la calidad y hambre de cara a puerta que sigue manteniendo. Por el momento, el internacional con Polonia siguen sin dejar algún detalle sobre su posible renovación con el Barcelona, o en cambio, por una posible salida a final de temporada, que obligaría a la dirección deportiva a mirar opciones en el mercado de fichajes, con el foco en Julián Álvarez o Marmoush.

En cualquier caso, las malas noticias iban a llegar para Lewandowski en el día de hoy, que sufrió en el choque ante los de Marcelino un traumatismo que le va a obligar ser baja el martes para recibir a los de Simeone, en el encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. En este sentido, el Barcelona ha informado, a través de un comunicado oficial, de la baja del delantero polaco: "El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid".

Ferran Torres, obligado a dar un paso adelante

Ante la baja confirmada de Lewandowski, que marca una fecha para tomar una decisión con respecto a su futuro, Ferran Torres apunta a la titularidad para recibir al Atlético de Madrid este martes en el Camp Nou. El delantero del Barcelona tiene todas las papeletas de entrar en el once inicial, donde podría estar acompañado de Raphinha y Lamine Yamal en la parcela ofensiva. De esta manera, el exjugador del Valencia tendrá uno de los mayores pesos para lograr la remontada frente a los de Simeone, que vencieron en la ida por un contundente 4-0. Además, Hansi Flick no podrá contar con Eric García, que vio la tarjeta roja directa, ni con Frenkie de Jong, que sigue recuperándose de su lesión. Por ello, el reto es aún más grande, si ya no lo era antes, con la baja del delantero polaco, un seguro en el ataque a sus 37 años.