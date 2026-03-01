Laporta apunta la clave para la remontada del Barça ante el Atlético en Copa del Rey: "Va a espolear a nuestros jugadores"

El candidato a las elecciones para la presidencia la entidad azulgrana ha valorado la eliminatoria que se decidirá el próximo martes en el Camp Nou y dónde los de Hansi Flick tendrán que remontar el 4-0 de la ida. Además, el expresidente ha comentado el hecho de ver los partidos fuera del palco

Tras la contundente victoria del Barcelona ante el Villarreal, los de Hansi Flick ya ponen el foco en el encuentro del próximo martes ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. El equipo azulgrana tendrá el difícil reto de remontar el 4-0 de la ida pero, a diferencia del primer partido, el técnico alemán podrá contar con Pedri y Raphinha, además de Rashford. De esta manera, Joan Laporta ha querido valorar el choque y las claves del mismo, además de hablar de las elecciones y de su competencia por la presidencia del club.

Laporta valora la votación de Xavi Hernández por Víctor Font

De esta manera, Joan Laporta, que estuvo presente en el Barcelona - Villarreal que tuvo lugar ayer sábado en el Camp Nou, valoró en la previa distintos temas de actualidad. Uno de ellos fue la votación, pública, de Xavi Hernández para la presidencia de Víctor Font: "No lo voy a comentar, cada uno hace lo que quiere y yo respeto lo que hace, y más con una persona como Xavi, que es un personaje del barcelonismo. Ningún comentario más allá del respeto a la decisión de cada uno".

Por el contrario, Joan Laporta agradeció a Hansi Flick la confianza en estas elecciones: "Estoy muy contento de que Hansi se haya pronunciado a favor mío, además, si los socios nos dan la confianza para continuar, Hansi continuará en el Barça, y este tándem con Hansi en el banquillo y Deco en los despachos es muy importante para que el Barça siga teniendo éxito los próximos cinco años". Además, el candidato azulgrana valoró el hecho de ver los partidos fuera del palco: "En mi vida he visto más años fuera del palco que en el palco. Voy desde que tengo 5 años y me encuentro la mar de a gusto en la grada. He llegado a ir en las rodillas de mi abuelo, luego a general, luego con mi padre en lateral y cuando he sido presidente en el palco. Si me decís dónde me lo paso mejor, en la final de Wembley fui como aficionado y me lo pasé pipa, en las otras sufro por el partido y por que todos los culés y las culés que se desplazan vuelvan sanos y salvos. Me gusta mucho ir a la grada".

Laporta y las opciones del Barcelona en Champions League y Copa del Rey

Además, Laporta hizo balance de la eliminatoria del Barcelona en octavos de Champions League: "El Barça lo que nos ocupa es eliminar al Newcastle y es lo que vamos a intentar hacer. Los demás ya veremos a quién nos encontramos en cuartos, tenemos un cuadro que no va a ser fácil, pero vamos a trabajar para ir pasando eliminatorias y llegar a la final y, a ser posible, ganarla".

Por último, Laporta fue preguntado por el importante encuentro de este martes ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, dónde los de Hansi Flick tendrán que remontar el 4-0 de la ida: "Sí, pero creo firmemente en la remontada, ese gol que nos anularon a Cubarsí, que era legal, va a espolear a nuestros jugadores, será un test importante y creo en la remontada, y vendré a animar al equipo para que entre todos le demos el apoyo que necesitan para poder remontar ese 4-0, que sería maravilloso".