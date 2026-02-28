Marcelino lamenta los errores: “El 3-1 nos hizo mucho daño, debimos defender mejor”

Marcelino destacó la competitividad del Villarreal pese a la derrota ante un Barcelona letal, pero lamentó los errores que costaron caro

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, analizó la derrota de su equipo frente al FC Barcelona (4-1) en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. El técnico asturiano subrayó que, aunque el resultado refleja un marcador amplio, su equipo mostró un nivel competitivo destacable.

“Tengo la sensación de que el marcador es exagerado. El partido estuvo equilibrado hasta el 3-1. Esa acción nos hizo mucho daño y fue un error claro nuestro. Antes incluso tuvimos la oportunidad de empatar 2-2 con la portería vacía”, afirmó Marcelino tras el encuentro.

Errores decisivos y acierto culé

El técnico destacó que el Barcelona, y especialmente Lamine Yamal, supieron aprovechar los errores del Villarreal. “Han sido efectivos en la definición de las ocasiones. Nosotros comenzamos bien y tuvimos oportunidades, pero el primer gol fue por una pérdida de balón, el segundo por una genialidad de Lamine y el tercero, como ya mencioné, un error que debíamos evitar. Hay que aprender de estas situaciones”, explicó Marcelino.

Pese a la derrota, el entrenador resaltó la actitud de sus jugadores: “Estoy satisfecho con la competitividad del equipo, de cómo competimos ante un gran Barcelona. Sin embargo, considero que el resultado es demasiado abultado respecto a lo que se vio en el campo. Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival que acumulaba victorias y muchos goles. Fue difícil, jugamos bien, pero debemos mejorar y minimizar los errores frente a los grandes equipos”.

El partido estuvo marcado por la actuación estelar de Lamine Yamal, que firmó un hat-trick y reafirmó su excelente momento de forma. El joven jugador fue decisivo para el Barcelona, desatando la frustración de sus rivales y obligando a que intentaran detenerlo de cualquier manera.

Uno de los momentos más polémicos del encuentro involucró a Pau Navarro, quien realizó una entrada peligrosa sobre Yamal. Aunque primero tocó el balón, su acción impactó con los tacos en el español. El árbitro no señaló falta y la jugada terminó en un pase en largo a Ayoze Pérez, dejando al Villarreal al borde del peligro.

Tensiones entre Marcelino y Flick

La jugada provocó una reacción de Hansi Flick, técnico del Barcelona, quien recriminó a Marcelino la dureza de su jugador: “Nosotros mostramos fair play al sacar el balón fuera en dos ocasiones y ellos deberían haber respetado lo mismo”. Marcelino respondió a las críticas y ambos entrenadores protagonizaron una discusión que sorprendió, mostrando una imagen muy distinta a la cordialidad que mantuvieron al inicio del partido.

A pesar del 4-1 final, el Villarreal mostró que puede competir ante los grandes de LaLiga, aunque los errores puntuales y la eficacia de Yamal marcaron la diferencia. Marcelino destacó la actitud de su plantilla y la necesidad de aprender de estas situaciones para futuros encuentros, mientras que la polémica con Flick dejó uno de los momentos más comentados del encuentro.