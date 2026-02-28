Hansi Flick avisa al Atlético de Madrid: “El martes será distinto, pero debemos mantener este nivel”

Hansi Flick elogió la actuación de su equipo y la presión alta, destacando que el Barcelona jugó a un gran nivel contra el Villarreal

El Barcelona ofreció un espectáculo contundente este sábado en el Spotify Camp Nou, derrotando al Villarreal por 4-1, con una actuación histórica de Lamine Yamal, autor de un triplete que dejó boquiabiertos a los aficionados al fútbol.

Flick destaca la presión y el nivel del equipo

El técnico Hansi Flick valoró el rendimiento del equipo tras el encuentro: "Podemos mejorar en algunos aspectos, pero estoy muy satisfecho con lo que he visto. Jugamos a un gran nivel, presionando rápido y ganando duelos. Ha sido una gran actuación colectiva".

El entrenador alemán subrayó que la presión alta y la rapidez en la recuperación del balón fueron claves para controlar el partido desde el inicio. Flick también señaló que cuidaron especialmente a Lamine Yamal, aunque destacó que todo el equipo rindió a un nivel sobresaliente.

Lamine Yamal: hat-trick histórico

El joven de apenas 18 años se convirtió en protagonista absoluto. Con un gol tras un pase de Pedri desde el centro del campo, Yamal firmó su tercer tanto en el encuentro, consolidándose como máximo goleador del Barcelona en Liga.

Este hito lo convierte en el jugador más joven del siglo XXI en lograr un triplete en Liga con 18 años y 230 días, superando todas las expectativas y elevando su estatus como estrella emergente del club culé.

Pedri y Lewandowski aportan su calidad

El control del partido se intensificó con la entrada de Pedri, quien asistió en varias jugadas peligrosas. Una de sus combinaciones permitió que Koundé habilitara a Robert Lewandowski, aunque el gol fue inicialmente anulado por fuera de juego, las repeticiones confirmaron que era legal.

El polaco sumó así su aporte ofensivo, reforzando la dominancia del Barcelona y preparando al equipo para su próximo compromiso en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

Con este triunfo, el Barcelona mostró una versión sólida y ofensiva, combinando juventud y experiencia. La actuación de Lamine Yamal, el despliegue de Pedri y la eficacia de Lewandowski evidencian que el equipo llega en buen momento a los próximos compromisos.

Según Flick, aunque algunas acciones podrían mejorarse, la cohesión y la presión intensa han sido factores decisivos. El equipo culé ahora se prepara con confianza para mantener el impulso en la Copa del Rey y seguir consolidando su liderazgo en la Liga.

Este partido no solo refuerza la moral del equipo, sino que también confirma que Lamine Yamal se está convirtiendo en una referencia ofensiva histórica para el Barcelona.